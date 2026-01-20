Resumen: Testigos presenciales entregaron versiones preliminares sobre lo sucedido. Y es que si bien de momento se confirman dos víctimas directas (un muerto y un herido), algunas versiones extraoficiales hablan de más personas que habrían resultado afectadas en medio de la ráfaga de disparos

¡Atención! Ataque sicarial en la Variante de Caldas: esto es lo que se sabe

Minuto30.com .- La noche de este martes 20 de enero se tiñó de sangre en el sur del Valle de Aburrá. Pasadas las 7:00 p. m., un violento ataque sicarial se registró en la Variante de Caldas, en el sentido norte-sur, generando pánico entre los conductores que transitaban por esta importante vía nacional.

El hecho dejó como saldo parcial un hombre fallecido y otro herido de gravedad; ambas víctimas fueron auxiliadas por la Policía y trasladados de urgencia a un centro hospitalario cercano en el sur del Valle de Aburrá, mientras uno llegó sin signos vitales otro lucha por su vida y tiene pronóstico reservado.

Los detalles del ataque

Testigos presenciales entregaron versiones preliminares sobre lo sucedido. Y es que si bien de momento se confirman dos víctimas directas (un muerto y un herido), algunas versiones extraoficiales hablan de más personas que habrían resultado afectadas en medio de la ráfaga de disparos; sin embargo, este dato no ha sido validado por la Policía Metropolitana.

En la escena del crimen quedó abandonada una motocicleta, la cual está siendo inspeccionada por peritos judiciales.

El paso por la variante estuvo restringido mientras se realizaban las tareas relacionadas con el inicio de las investigaciones.

Unidades de la Policía Nacional acordonaron el área para recolectar evidencias y testimonios que permitan identificar la ruta de escape de los sicarios.

Por la modalidad del ataque y el lugar donde se perpetró, no se descarta que esté relacionado con un ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales que operan en el sur de la subregión.