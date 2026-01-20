Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡Atención! Ataque sicarial en la Variante de Caldas: esto es lo que se sabe

    En la escena del crimen quedó abandonada una motocicleta

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Por poco! Bala perdida ingresa a vivienda y cae en la cama de un niño en Apartadó
    Foto de cortesía.
    ¡Atención! Ataque sicarial en la Variante de Caldas: esto es lo que se sabe

    Resumen: Testigos presenciales entregaron versiones preliminares sobre lo sucedido. Y es que si bien de momento se confirman dos víctimas directas (un muerto y un herido), algunas versiones extraoficiales hablan de más personas que habrían resultado afectadas en medio de la ráfaga de disparos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La noche de este martes 20 de enero se tiñó de sangre en el sur del Valle de Aburrá. Pasadas las 7:00 p. m., un violento ataque sicarial se registró en la Variante de Caldas, en el sentido norte-sur, generando pánico entre los conductores que transitaban por esta importante vía nacional.

    El hecho dejó como saldo parcial un hombre fallecido y otro herido de gravedad; ambas víctimas fueron auxiliadas por la Policía y trasladados de urgencia a un centro hospitalario cercano en el sur del Valle de Aburrá, mientras uno llegó sin signos vitales otro lucha por su vida y tiene pronóstico reservado.

    Una de las víctimas llegó al centro hospitalario sin vida, mientras que el otro estaría gravemente herido

    Los detalles del ataque

    Testigos presenciales entregaron versiones preliminares sobre lo sucedido. Y es que si bien de momento se confirman dos víctimas directas (un muerto y un herido), algunas versiones extraoficiales hablan de más personas que habrían resultado afectadas en medio de la ráfaga de disparos; sin embargo, este dato no ha sido validado por la Policía Metropolitana.

    En la escena del crimen quedó abandonada una motocicleta, la cual está siendo inspeccionada por peritos judiciales.

    El paso por la variante estuvo restringido mientras se realizaban las tareas relacionadas con el inicio de las investigaciones.

    Unidades de la Policía Nacional acordonaron el área para recolectar evidencias y testimonios que permitan identificar la ruta de escape de los sicarios.

    Policías auxiliaron a los hombres que fueron atacados con arma de fuego en la Variante de Caldas la noche de este martes 20 de enero

    Policías auxiliaron a los hombres que fueron atacados con arma de fuego en la Variante de Caldas la noche de este martes 20 de enero

    Por la modalidad del ataque y el lugar donde se perpetró, no se descarta que esté relacionado con un ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales que operan en el sur de la subregión.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.