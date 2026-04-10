¡Atención, arme maletas urgente!: Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga retoma operaciones tras caótica mañana de bloqueos

Resumen: A pesar de que los aviones ya están despegando y aterrizando sin restricciones técnicas, el efecto "dominó" de los retrasos matutinos podría alterar los vuelos del resto de la tarde y la noche

Minuto30.com .- El dolor de cabeza para los viajeros en Santander ha terminado. A las 2:21 de la tarde de este viernes, la Aeronáutica Civil confirmó oficialmente que el Aeropuerto Internacional Palonegro, que sirve a la ciudad de Bucaramanga, retomó sus operaciones con total normalidad.

La terminal aérea había sufrido un colapso logístico desde tempranas horas del día debido a fuertes alteraciones del orden público en sus vías de acceso.

Una mañana de aeropuerto “no controlado”

La crisis estalló cerca de las 9:00 de la mañana. Según informó la Aerocivil en su primer boletín, una serie de bloqueos viales en la ruta que conduce desde el municipio de Girón hacia la terminal impidió el paso del personal esencial para el funcionamiento de las instalaciones.

Controladores de tránsito aéreo, Bomberos Aeronáuticos y el equipo de servicios logísticos quedaron atrapados en los trancones, imposibilitados para llegar a sus puestos de trabajo.

“Por lo anterior, y con el fin de garantizar la continuidad del servicio bajo estrictos estándares de seguridad, el aeropuerto operó bajo la modalidad de aeropuerto no controlado. Esta condición técnica implicó la aplicación de protocolos de seguridad especiales, lo cual derivó en demoras, reprogramaciones y cancelaciones”, detalló el informe matutino de la autoridad.

Recomendaciones para los viajeros

A pesar de que los aviones ya están despegando y aterrizando sin restricciones técnicas, el efecto “dominó” de los retrasos matutinos podría alterar los vuelos del resto de la tarde y la noche. Por ello, la Aerocivil ha emitido dos directrices fundamentales:

Contactar a la aerolínea: Consulte permanentemente las aplicaciones móviles o canales oficiales de su compañía aérea para verificar el estado actualizado de su vuelo antes de salir de casa.

Verificar las rutas: Revise el estado de las vías y extreme precauciones en los tiempos de desplazamiento hacia Palonegro, atendiendo siempre las indicaciones de las autoridades de tránsito en la ruta por Girón.