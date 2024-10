¡Atención! 390.000 licencias de conducción están vencidas en Bogotá: 89% son de servicio público

De acuerdo con las cifras de la Ventanilla Única de Servicios, con corte al 7 de octubre de 2024, se registran alrededor de 390.000 licencias de conducción pendientes por renovar en Bogotá, el 89% corresponde a servicio público, el 9,5 % a servicio particular y el 1,46% a motocicleta.

Por esta razón, la Ventanilla pone a disposición de la ciudadanía 19 sedes para realizar el trámite y la opción de iniciar la gestión desde cualquier lugar a través de www.ventanillamovilidad.com.co.

“Fue muy fácil hacer la asignación de cita por la plataforma, vine, me dieron el turno, hice el trámite, pagué en la caja y todo fue muy rápido”, aseguró Camilo Sánchez Rozo, ciudadano que realizó el trámite en la sede ubicada en el Centro Comercial Nuestro Bogotá en la localidad de Engativá.

Sumando a Camilo y al trámite que realizó de renovación de licencia de conducción, desde el inicio de la Ventanilla en marzo de 2022 a la fecha, se han renovado más de 1,745,000 licencias, y solo en 2024 se han validado y procesado exitosamente cerca de 42.000 de manera virtual; así las cosas, el compromiso de la Ventanilla por brindar un servicio ágil y eficiente se ve reflejado en las cifras.

Johana Camargo, Subgerente de operaciones de la Ventanilla Única de Servicios, indicó: “Invitamos a que los conductores le den la vuelta a su licencia y revisen la fecha de vencimiento. Si ya venció o está por vencer, que se informen sobre los requisitos para realizar el trámite y agenden su cita en la Ventanilla más cercana”.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Para tener en cuenta

Antes de realizar la renovación de la licencia, los conductores deben cumplir requisitos previos, como el examen físico, mental y de coordinación motriz ya que este se realiza con anticipación en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Transporte y no en la Ventanilla.

No olvides leer: ¿Desde qué cuentas de X me puedo enterar cómo avanza la movilidad en Bogotá?

Consecuencias de no renovar la licencia de conducción

En 2024 realizar el trámite tiene un costo de $118.650 para servicio público y particular y $203.950 para motocicleta, mientras que conducir con una licencia vencida expone a los conductores a un comparendo B02 del Código Nacional de Tránsito, el cual tiene una multa de ocho Salarios Mínimos Diarios Vigentes (SMLDV) equivalentes a $305.095* y la inmovilización del vehículo.

Aquí más Noticias de Bogotá