Ataques de EE.UU. a supuestas narcolanchas en el Pacífico dejó 14 muertos

Resumen: EE.UU. lanzó tres nuevos ataques en el Pacífico contra presuntas narcolanchas. Hay 14 muertos y un sobreviviente, en medio de denuncias por ejecuciones extrajudiciales.

Estados Unidos confirmó el ataque contra cuatro embarcaciones que, según el Departamento de Defensa, eran operadas por “organizaciones terroristas designadas” y transitaban por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que 14 personas murieron y una sobrevivió, luego de que el ejército estadounidense lanzara misiles contra las lanchas.

Las autoridades norteamericanas afirmaron que los buques transportaban estupefacientes, aunque no ofrecieron pruebas ni identificaron los grupos a los que pertenecían los tripulantes.

Estos nuevos ataques se suman a una serie de bombardeos ordenados en los últimos dos meses por la Casa Blanca, en el marco de una guerra unilateral contra el narcotráfico latinoamericano, que ya deja 57 muertos y tres sobrevivientes desde agosto.

Según el Pentágono, los ataques fueron ejecutados en aguas internacionales, sin heridos entre las tropas estadounidenses. El sobreviviente fue rescatado por la Marina mexicana, lo que apunta a que parte de la operación pudo ocurrir frente a las costas de ese país.

Las imágenes fueron difundidas como “prueba de una acción defensiva” en la llamada “guerra contra el narcoterrorismo” que impulsa el expresidente Donald Trump.

Sin embargo, organismos internacionales y gobiernos latinoamericanos han cuestionado la legalidad de estas acciones, calificándolas de “ejecuciones extrajudiciales”, ya que no existe autorización del Congreso estadounidense ni coordinación con los países donde ocurren los ataques.

Human Rights Watch reiteró su preocupación por el uso de la fuerza en aguas internacionales y por las crecientes tensiones que esta estrategia está generando en la región. En total, ya se contabilizan 13 bombardeos en el Caribe y el Pacífico.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific. The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

