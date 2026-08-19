Resumen: Las víctimas departían en la vía pública cuando fueron sorprendidas por dos hombres armados a bordo de una motocicleta. Los lesionados fueron auxiliados en un vehículo particular.

Noche de terror en El Poblado: Ataque sicarial afuera de un supermercado deja un muerto y dos heridos

Minuto30.com .- La tranquilidad de la noche del martes 18 de agosto se vio abruptamente interrumpida en el barrio Los Naranjos, en El Poblado, por una ráfaga de disparos que sembró el pánico entre los transeúntes y vecinos del sector. Un ataque bajo la modalidad de sicariato dejó como saldo trágico una persona fallecida y dos más gravemente heridas.

Los hechos se registraron sobre las 11:12 p. m., a las afueras de un supermercado local. La alerta se emitió mediante una llamada desesperada a la línea de emergencias 123, en la cual la comunidad reportó la balacera y solicitó ayuda médica urgente.

El ataque y el pánico en la calle

Según versiones extraoficiales, un grupo de hombres se encontraba departiendo tranquilamente en la parte externa del establecimiento comercial. En cuestión de segundos, la escena cambió drásticamente cuando dos sujetos, vestidos íntegramente con prendas de color negro y a bordo de una motocicleta, llegaron al lugar.

Sin mediar palabra, el parrillero desenfundó un arma de fuego y abrió fuego directamente contra uno de los hombres del grupo, quien vestía una camiseta blanca y pantaloneta negra. Ante la violenta agresión, las demás personas que se encontraban en el sitio corrieron despavoridas para intentar resguardarse de los proyectiles.

Lamentablemente, en medio del caos y la ráfaga de disparos, otras dos personas resultaron alcanzadas por las balas. Tras cometer el atentado, los sicarios aceleraron la motocicleta y huyeron con rumbo desconocido.

Traslado y un desenlace fatal

Cuando la patrulla de la Policía Nacional llegó al lugar para acordonar la escena, los uniformados confirmaron que la misma comunidad ya había auxiliado a las víctimas. Los tres hombres lesionados, de 28, 35 y 48 años de edad, fueron subidos a un vehículo particular y trasladados de urgencia auna Clínica del sector.

Pese a los esfuerzos del personal médico de turno, las autoridades confirmaron que una de las víctimas falleció debido a la gravedad de los impactos de bala recibidos en el ataque. Los otros dos hombres permanecen bajo pronóstico reservado.

Sin antecedentes

El hombre que murió en el ataque armado, identificado como Daniel M.V., tenía 28 años de edad, se hospedaba en un hotel de El Poblado y al parecer no tendría antecedentes judiciales.

Autoridades se encuentran al frente de la investigación, para lograr identificar la motocicleta e individualizar a los dos sicarios que protagonizaron este hecho de sangre.