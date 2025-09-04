Atlético Nacional volvió a ser agredido a piedras y de nuevo lo hicieron hinchas de un equipo de la B.

En Armenia, cuando el bus que transportaba el equipo al hotel tras el empate 2-2 en el estadio Centenario se vivió la nueva agresión.

Los jugadores se vieron sorprendidos tras el ‘rocazo’ que ingresó por una de las ventanas del vehículo.

Como ocurrió en Cúcuta, el momento que se vivió fue muy tensionante entre la plantilla y el cuerpo técnico.

¡Los cogieron de parche! Nuevo ataque con piedras al bus de Atlético Nacional

A diferencia de lo ocurrido en Cúcuta, en esta ocasión, por fortuna, de acuerdo con el reporte oficial, ningún jugador resultó herido.

Pese a que el bus estaba siendo escoltado por la Policía Nacional, nada pudieron hacer los uniformados para evitar la agresión.

El hecho, entre otras cosas por lo repetitivo y la falta eficacia de la escolta policial, preocupa al club más ganador de Colombia.

