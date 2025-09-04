¡Los cogieron de parche! Nuevo ataque con piedras al bus de Atlético Nacional

Minuto30
    Un nuevo hecho violento se produjo contra Atlético Nacional. En Armenia, de nuevo, el bus fue agredido con piedras. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Después de su partido contra el Deportes Quindío en Armenia, el bus del equipo Atlético Nacional fue atacado a pedradas por aficionados de un equipo de segunda división. Aunque el bus tenía escolta policial, una de las rocas rompió una ventana, generando tensión entre los jugadores y el cuerpo técnico. Afortunadamente, a diferencia de un incidente similar en Cúcuta, en esta ocasión nadie resultó herido. El hecho preocupa al club debido a la recurrencia de estos ataques a pesar de la presencia policial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional volvió a ser agredido a piedras y de nuevo lo hicieron hinchas de un equipo de la B.

    En Armenia, cuando el bus que transportaba el equipo al hotel tras el empate 2-2 en el estadio Centenario se vivió la nueva agresión.

    Los jugadores se vieron sorprendidos tras el ‘rocazo’ que ingresó por una de las ventanas del vehículo.

    Como ocurrió en Cúcuta, el momento que se vivió fue muy tensionante entre la plantilla y el cuerpo técnico.

    WhatsApp Image 2025 09 03 at 10.50.13 PM 1

    Foto: Atlético Nacional

    A diferencia de lo ocurrido en Cúcuta, en esta ocasión, por fortuna, de acuerdo con el reporte oficial, ningún jugador resultó herido.

    WhatsApp Image 2025 09 03 at 10.52.52 PM

    Foto: Atlético Nacional

    Pese a que el bus estaba siendo escoltado por la Policía Nacional, nada pudieron hacer los uniformados para evitar la agresión.

    El hecho, entre otras cosas por lo repetitivo y la falta eficacia de la escolta policial, preocupa al club más ganador de Colombia.

    WhatsApp Image 2025 09 03 at 10.52.52 PM

    Foto: Atlético Nacional

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

