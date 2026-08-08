Resumen: Un video captado en la vereda San Martín, en Machetá, generó preocupación por la presencia de un oso andino cerca de restos de ganado. La comunidad también reportó un presunto ataque que habría afectado a 12 bovinos, situación que fue abordada en una reunión con la CAR, la Gobernación y la Alcaldía. La autoridad ambiental anunció una nueva jornada de orientación y medidas de seguimiento, entre ellas cámaras trampa, además de recomendar mantener distancia y no alimentar al animal.

¿Ataque o era carroña? Impactante video muestra a un oso andino comiendo ganado en Machetá

Un oso andino fue registrado en una zona rural de Machetá, Cundinamarca, en un video que comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación entre habitantes de la vereda San Martín.

En las imágenes se observa al animal junto a un bovino y posteriormente cerca de los restos del ganado. El hecho llamó la atención de la comunidad debido a la presencia de la especie en sectores donde también se desarrolla actividad ganadera.

La situación fue abordada durante una reunión realizada el jueves 6 de agosto, con participación de habitantes de la zona, representantes de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Machetá.

Durante el encuentro, los pobladores manifestaron sus inquietudes por los avistamientos y mencionaron un presunto ataque registrado días atrás, que habría afectado a 12 bovinos.

CAR explicó cómo actuar ante un encuentro

Para atender las inquietudes, la CAR contó con profesionales en zootecnia y veterinaria, quienes orientaron a los habitantes sobre el manejo de encuentros con fauna silvestre.

Josué Camacho, director regional de la CAR en Almeidas, explicó algunos aspectos relacionados con el comportamiento y alimentación del oso andino.

El funcionario señaló que el oso andino “no es un depredador, que es de oportunidad y se alimenta, entre otras cosas, de carroña”.

La autoridad ambiental pidió a la comunidad evitar acercamientos y cualquier acción que pueda poner en riesgo a las personas o al animal. También recomendó no alimentarlo y mantener una distancia prudente ante un eventual avistamiento.

Preparan seguimiento al animal

Como parte de las medidas anunciadas, la CAR informó que el viernes 14 de agosto se realizará una nueva reunión con los habitantes de la zona para explicar las acciones que deberán adoptar ante futuros encuentros con el oso.

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La Corporación también dispondrá de herramientas para hacer seguimiento a la presencia del animal, entre ellas cámaras trampa, que permitirán registrar sus movimientos en el sector.

Asimismo, se entregarán elementos de percusión y dispositivos de viento, que podrán emplearse para ahuyentar al oso cuando sea necesario, según las medidas planteadas por la autoridad ambiental.

Buscan evitar nuevos conflictos

Las acciones anunciadas buscan mejorar el manejo de los encuentros entre el oso andino, la comunidad y las actividades ganaderas de la zona.

El video difundido en redes sociales muestra al animal junto a un bovino y posteriormente cerca de sus restos. Sin embargo, las imágenes no permiten establecer que el oso haya atacado al animal mientras estaba vivo, por lo que ese aspecto no puede darse como confirmado.

La referencia a un presunto ataque que habría afectado a 12 bovinos corresponde a lo manifestado por los habitantes durante la reunión con las autoridades.

La CAR continuará acompañando a la comunidad mediante jornadas de orientación y seguimiento. Ante un nuevo avistamiento, el llamado es a no alimentar al oso, evitar acercamientos y conservar una distancia prudente.