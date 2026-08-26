Resumen: La Tercera División del Ejército Nacional confirmó que tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5 fueron atacadas con explosivos lanzados desde una aeronave no tripulada en el municipio de Buenos Aires. El ataque es atribuido a las disidencias de la 'Jaime Martínez'.

Ataque terrorista con drones en el Cauca: Asesinan a un soldado y tres más resultan heridos

Minuto30.com .- La escalada de violencia mediante el uso de armamento no convencional cobró una nueva vida en el suroccidente del país. En la mañana de este miércoles 26 de agosto de 2026, el Ejército Nacional fue blanco de un atentado terrorista perpetrado con drones cargados con explosivos en la zona rural del departamento del Cauca.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Tercera División del Ejército, el ataque ocurrió mientras tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5 adelantaban operaciones de seguridad y control territorial en la vereda Bellavista, jurisdicción del municipio de Buenos Aires.

Un héroe caído y tres militares heridos

El sorpresivo lanzamiento de artefactos explosivos desde un sistema aéreo no tripulado dejó un saldo trágico. La institución confirmó el asesinato del soldado profesional Alejandro López Quintero. Según la información preliminar, a pesar de la rápida intervención y la atención prestada por los enfermeros de combate en el lugar de los hechos, el uniformado perdió la vida.

En medio de este mismo ataque, otros tres soldados profesionales resultaron heridos, quienes están recibiendo atención médica para estabilizar su estado de salud.

«La institución expresa sus más sentidas condolencias y acompaña en este difícil momento a los familiares, amigos y compañeros de nuestro soldado profesional Alejandro López Quintero, quien entregó su vida en cumplimiento de la misión constitucional», señaló la Tercera División en su comunicado.

Violación al DIH y responsables

Las autoridades militares señalaron que este atentado terrorista habría sido perpetrado por integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura Jaime Martínez, bloque disidente que delinque y siembra zozobra en esta región del país.

El Ejército Nacional rechazó vehementemente el uso de drones artillados con explosivos, advirtiendo que estas prácticas configuran una grave violación a los derechos humanos y a las normas de la guerra.

«Rechazamos de manera contundente este tipo de acciones, que representan una grave infracción al derecho internacional humanitario y ponen en riesgo no solo la integridad de los integrantes de la Fuerza Pública, sino también la vida y seguridad de las comunidades que habitan en esta zona del departamento», subrayó la institución.

Pese al duro golpe sufrido por la unidad militar, el Ejército ratificó que no cederá territorio y que las operaciones militares continuarán activas en el sector de Buenos Aires, con el objetivo de contrarrestar el accionar criminal de las estructuras armadas y garantizar la seguridad de la población civil.