Noche de terror en El Tambo: disidencias atacan con explosivos una base de la Policía

Las disidencias de las Farc perpetraron en la noche del miércoles 9 de octubre un ataque con explosivos contra una base de la Policía en el municipio de El Tambo, Cauca.

El hecho se registró en el sector conocido como Crucero de Pandiguando, donde los insurgentes utilizaron una volqueta modificada para lanzar artefactos explosivos hacia las instalaciones.

Según versiones preliminares, el vehículo fue adaptado con rampas que permitieron arrojar varios cilindros bomba, una táctica ya utilizada en otras zonas del departamento. Las detonaciones causaron pánico entre los habitantes del área rural, que reportaron fuertes explosiones y ráfagas durante varios minutos.

El saldo del atentado dejó una civil herida, quien se encuentra fuera de peligro y recibe atención médica en un hospital cercano. Además, tres uniformados de la Policía Nacional resultaron lesionados por esquirlas y la onda expansiva, aunque sus heridas no revisten gravedad.

Autoridades locales confirmaron que el ataque habría sido ejecutado por integrantes del Frente Carlos Patiño, una facción de las disidencias bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, que mantiene fuerte presencia en el occidente del Cauca.

Tropas del Ejército y unidades de Policía reforzaron la zona ante el riesgo de nuevos atentados, mientras continúa la búsqueda de los responsables.

Este nuevo episodio evidencia el recrudecimiento de la violencia en un territorio clave para el control del narcotráfico y las rutas ilegales.

