Ataque con misiles de Irán a base se dio a la misma hora que mataron a Soleimani

Durante el pasado martes, Irán perpetró un ataque con misiles a dos bases en territorio iraquí donde se albergaba personal estadounidense.

Este ataque es tomado como la primera movida de ese país en contra de Estados Unidos tras la muerte del general Qasem Soleimani.

Como dato particular, analistas del conflicto en Medio Oriente han revelado que la respuesta se ha dado a la misma hora (local) a la que se perpetró el ataque contra el vehículo donde se desplazaba el comandante iraní.

Attacks were timed around 1.20 am exact same time the US assassinated Gen. Soleimani.#Iraq #AlAssadBase #Iran

— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 7, 2020