Ataque con arma traumática en La Ceja: tres heridos por intolerancia

Resumen: En La Ceja, un hombre disparó un arma traumática contra sus vecinos tras una discusión, hiriendo a tres personas. El agresor fue detenido. La alcaldía condenó el acto de intolerancia.

Minuto30.com .- Una discusión vecinal en el barrio El Tambo, en el municipio de La Ceja, escaló a un acto de violencia que dejó a tres personas heridas. Un hombre, tras una riña, sacó un arma traumática y disparó contra sus vecinos, provocando que una mujer y dos hombres fueran trasladados de urgencia a un centro hospitalario.

Según el reporte oficial, una de las víctimas es una mujer que llevaba un perrito en el momento del ataque. Afortunadamente, los tres heridos se encuentran recuperándose en el centro médico, sin que sus vidas corran peligro.

El agresor fue detenido inmediatamente y puesto a disposición de las autoridades. Según los vecinos, el hombre ya había protagonizado varios altercados en el pasado, por lo que su detención ha generado un respiro en la comunidad.

La Alcaldía de La Ceja emitió un comunicado oficial en el que rechazó enérgicamente el acto. «La violencia nunca será el camino. La invitación es clara: resolvamos los conflictos con diálogo y respeto», afirmó la administración municipal, que ha acompañado a las autoridades en las investigaciones.

