VIDEO: ¡Qué impresión! Caimán casi le arranca la mano a entrenadora durante presentación

Por medio de un video se conoció que durante una presentación en el centro Scales and Tails, en Estados Unidos, un caimán atacó fuertemente a una entrenadora en presencia de niños y algunos padres de familia.

Y es que en el video que fue publicado en redes sociales, se observa el momento exacto del ataque, cuando el caimán le mordió la mano a la entrenadora y empezó a girar en el agua con la mujer adentro, mientras los atemorizados niños veían la situación a través de lo que sería un vidrio que los separaba de la zona húmeda donde estaba la mujer y el reptil.

Luego, un hombre decide meterse al agua y trató de inmovilizar al caimán con sus piernas, logrando así liberar a la mujer de los colmillos del caimán, evitando una tragedia.

Es de resaltar que una mujer que estaba junto a los niños, los alejó del vidrio para que no continuaran presenciando la angustiante situación y así salvaguardarlos.

Medios locales detallaron que la entrenadora que sufrió el ataque tuvo que ser sometida a una cirugía, pero se encuentra bien.

WOAH. Watch as a handler for Scales and Tails Utah is bitten by an alligator. Luckily, a couple people stepped in to help including with medical aid. We are told the handler is recovering in the hospital and doing well.

