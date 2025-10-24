Terror en Pueblorrico: ataque armado dejó tres heridos en parque principal

Resumen: La Policía investiga el ataque armado que dejó tres heridos en pleno parque de Pueblorrico, Antioquia. Las víctimas tienen antecedentes judiciales.

La Policía Antioquia entregó nuevos detalles sobre el ataque armado ocurrido la tarde del pasado jueves en el parque principal del municipio de Pueblorrico, Antioquia. El hecho generó temor entre los habitantes y dejó como saldo tres personas heridas, todas con antecedentes judiciales, según informaron las autoridades.

El hecho ocurrió cuando tres hombres se encontraban conversando frente a un negocio del centro del municipio. En ese momento, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta abrieron fuego contra ellos y luego huyeron hacia zona rural de Pueblorrico.

Un uniformado que se encontraba cerca reaccionó con su arma de dotación, lo que desató un intercambio de disparos. Afortunadamente, el policía resultó ileso, mientras que los tres atacados fueron trasladados inicialmente a centros asistenciales del municipio y luego remitidos a Medellín debido a la gravedad de sus heridas.

Lea también: ¡Otra vez sube! Así quedaron los precios de la gasolina y el diésel desde este viernes en Medellín y el resto del país

Las autoridades indicaron que los heridos registran anotaciones judiciales por distintos delitos, y no descartan que el hecho esté relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en el Suroeste antioqueño.

La Policía continúa con los operativos para ubicar a los responsables del ataque armado que alteró la tranquilidad de esta población.

Más noticias de Antioquia