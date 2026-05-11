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Resumen: El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 4:00 p.m. en vías del barrio La Calzada

Ataque armado en Sonsón: lo mataron por La Calzada

Minuto30.com .- En la tarde de este lunes 11 de mayo, se registró un hecho de alteración del orden público en la zona urbana del municipio de Sonsón, en el Oriente antioqueño.

De acuerdo con los reportes iniciales, un joven perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado.

El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 4:00 p.m. en vías del barrio La Calzada. La víctima fue identificada como M.R.O., un hombre de aproximadamente 23 años de edad, quien falleció en el sitio tras el ataque.

La fotografía del joven fue compartida por los medios de comunicación locales para su identificación.