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    Ataque armado en Sonsón: lo mataron por La Calzada

    El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 4:00 p.m. en vías del barrio La Calzada

    Publicado por: SoloDuque

    mauricio ramirez
    Fotos: Cortesía
    Ataque armado en Sonsón: lo mataron por La Calzada

    Resumen: El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 4:00 p.m. en vías del barrio La Calzada

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la tarde de este lunes 11 de mayo, se registró un hecho de alteración del orden público en la zona urbana del municipio de Sonsón, en el Oriente antioqueño.

    De acuerdo con los reportes iniciales, un joven perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado.

    El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 4:00 p.m. en vías del barrio La Calzada. La víctima fue identificada como M.R.O., un hombre de aproximadamente 23 años de edad, quien falleció en el sitio tras el ataque.

    La fotografía del joven fue compartida por los medios de comunicación locales para su identificación.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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