Resumen: la dinámica exacta del homicidio sigue siendo materia de investigación. Los peritos intentan armar el rompecabezas de los minutos previos al ataque mortal

Ataque a machete provocó la muerte de un hombre en Jardín: Investigan lo qué paso

Minuto30.com .- Un lamentable hecho de sangre ha conmocionado la tranquilidad del municipio de Jardín, Antioquia. En las últimas horas, un trágico homicidio encendió las alarmas de las autoridades locales y generó momentos de terror en la comunidad, afectando especialmente a los estudiantes de un colegio aledaño que presenciaron el caos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el fatal desenlace fue protagonizado por un joven que sufrió una severa crisis psiquiátrica y atacó de manera letal a un ciudadano en el sector.

El detonante: abandono de la medicación psiquiátrica

La información recopilada señala que el agresor es un joven con antecedentes diagnosticados de trastorno mental. Aunque llevaba una vida relativamente normal y su condición médica estaba controlada, una reciente omisión en su tratamiento fue el detonante de la tragedia.

Según indicaron fuentes cercanas al caso, el joven habría dejado de tomar sus medicamentos durante la última semana, lo que le provocó una fuerte descompensación psicológica. En medio de esta crisis, el individuo tomó un machete y agredió mortalmente a un hombre mayor, cuyo deceso se confirmó rápidamente.

Hipótesis sobre cómo se cruzaron víctima y victimario

Aunque la Policía ya tiene el caso bajo control, la dinámica exacta del homicidio sigue siendo materia de investigación. Los peritos intentan armar el rompecabezas de los minutos previos al ataque mortal y evalúan dos escenarios principales:

Ingreso al predio: Se investiga si la víctima se acercó a la casa del joven para preguntar por algo o buscar contacto, siendo atacado sorpresivamente.

Ataque en la vía pública: La segunda versión sugiere que el muchacho, completamente desorientado por su inestabilidad mental, salió a la carretera principal y atacó al señor de forma indiscriminada.

Captura y traslado al hospital

Una vez reportado el ataque, uniformados de la Policía llegaron al lugar y lograron individualizar al presunto homicida. Dada su evidente alteración mental, se solicitó de inmediato el apoyo de una ambulancia.

El joven fue trasladado bajo estricta custodia a un centro hospitalario para recibir atención médica urgente y ser estabilizado. Una vez los médicos lo autoricen, el agresor será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por este trágico hecho que hoy enluta al municipio del suroeste antioqueño.