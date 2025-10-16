La fiebre del fútbol femenino se apodera de Medellín. La Federación Colombiana de Fútbol recordó que están a la venta las boletas para el esperado debut de la Selección Colombia Femenina en la Conmebol Liga de Naciones Femenina 2025–2026.

El compromiso que marca el inicio de la competencia será contra la selección de Perú el próximo viernes 24 de octubre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot de la «Ciudad de la Eterna Primavera».

El pitazo inicial está programado para las 6:00 p. m. Este torneo es de vital importancia, ya que la Tricolor luchará por la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El Atanasio se viste de amarillo: Sigue en venta las boletas para su crucial debut de Colombia Femenina en la Liga de Naciones

Nueve de las diez selecciones de la CONMEBOL competirán por obtener dos cupos directos y dos cupos adicionales vía repechaje intercontinental.

La FCF extendió la invitación a todos los aficionados para que vistan de amarillo el Atanasio Girardot y brinden su apoyo incondicional a las jugadoras en este crucial inicio.

Tras el encuentro de local ante Perú, la Selección Colombia Femenina se enfrentará a la selección de Ecuador en condición de visitante el 28 de octubre.

Detalles y Precios de la Boletería

La boletería se encuentra disponible para el público a través de la página web de Tu Boleta.

Los precios, que ya incluyen el servicio, son para occidental alta $90.000 y para occidental baja $80.000.

Por su parte para oriental alta y baja el precio es de $60.000, mientras que para norte y sur el valor será de $40.000.

Se espera un lleno total para impulsar a la Selección en su camino hacia el Mundial de 2027, la cita es el 24 de octubre en Medellín.

Más noticias de Deporte