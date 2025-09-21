¡Partidazo en el Atanasio! Titulares del DIM para recibir a Junior

En el camino por no soltar la parte alta de la Liga, el DIM recibe a Junior en el Atanasio. Foto: DIM

El DIM buscará el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, esta tarde noche cuando reciba a Junior de Barranquilla.

Para el compromiso, el estratega Alejandro Restrepo eligió a como titulares a Éder Chaux, Esneyder Mena, José Ortiz y Fainer Torijano.

También serán inicialistas Daniel Londoño, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra, Jarlan Barrera, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

En el banco de suplentes estarán Simón Romero, Jhan Mena, Jhon Palacios, Léider Berrío y Alexis Serna.

Asimismo, Davinson Estupiñan, Ménder García, Diego Moreno y Jáder Valencia.

Junior llega a este juego en la segunda casilla con 21 puntos, mientras el DIM es cuarto con 20, lo que, de una victoria, podría dejar al rojo como líder.

El juego en el coloso de la 74 será desde las 6:20 de la tarde.

