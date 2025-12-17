Minuto30
  • ¿Otra vez a recibir el título en tanqueta? Disturbios en el Atanasio: Hinchas del DIM invadieron la cancha

    Resumen: Por segundo año consecutivo, la coronación de Atlético Nacional como campeón de la Copa BetPlay se vio empañada por graves disturbios en el estadio Atanasio Girardot, luego de que hinchas del Independiente Medellín invadieran la cancha tras el pitazo final. A pesar de que la transmisión oficial fue interrumpida, diversos videos en redes sociales registraron cómo los aficionados superaron el cerco policial y atacaron con vallas el túnel donde se resguardaba el equipo verdolaga, poniendo en riesgo la integridad de los jugadores y obligando a cuestionar la seguridad necesaria para realizar la ceremonia de premiación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Otra vez, como en diciembre de 2024, Atlético Nacional en dificultades para recibir el trofeo de la Copa BetPlay, tras disturbios por parte de la hinchada contraria.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Aunque la transmisión la cortaron por protocolos IFA, a través de las redes sociales circulan los videos de redes sociales, mostrando los disturbios.

    Como en Cali 2024, cuando le ganaron el título a América de Cali, Atlético Nacional a manos de los hinchas del DIM, ve empañado el recibimiento del trofeo en el acto protocolario. Foto: Tomada de video de redes sociales

    Un inmenso grupo de hinchas del DIM se metieron a la cancha del estadio Atanasio Girardot, superaron a la Policía y empezaron a agredir con vallas a los demás.

    En uno de los videos se ve a los aficionados lanzando vallas a la boca túnel en donde se encontraba Atlético Nacional esperando para recibir la premiación.

    Los disturbios se provocan luego del pitazo final de Wilmar Roldán, con el que el verde paisa se quedó con su octavo título de la Copa.

    Noticia en Desarrollo

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

