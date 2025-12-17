¿Otra vez a recibir el título en tanqueta? Disturbios en el Atanasio: Hinchas del DIM invadieron la cancha

Resumen: Por segundo año consecutivo, la coronación de Atlético Nacional como campeón de la Copa BetPlay se vio empañada por graves disturbios en el estadio Atanasio Girardot, luego de que hinchas del Independiente Medellín invadieran la cancha tras el pitazo final. A pesar de que la transmisión oficial fue interrumpida, diversos videos en redes sociales registraron cómo los aficionados superaron el cerco policial y atacaron con vallas el túnel donde se resguardaba el equipo verdolaga, poniendo en riesgo la integridad de los jugadores y obligando a cuestionar la seguridad necesaria para realizar la ceremonia de premiación.