El Estadio Atanasio Girardot de Medellín se ha consolidado como el epicentro indiscutible de las grandes definiciones del fútbol colombiano.

Con la más reciente clasificación del DIM a la final de la Copa BetPlay y la casi segura clasificación de Atlético Nacional, el escenario se consolida como la casa de las finales.

En los últimos cinco años, el «Coloso de la 74» ha sido testigo de un impresionante total de 12 finales, una cifra que subraya la vigencia y la grandeza de los dos equipos más representativos de la capital antioqueña.

Esta racha dorada ha garantizado que, ininterrumpidamente desde el año 2020, el estadio haya albergado al menos una final por temporada, reafirmando su estatus como el principal escenario deportivo del país para los momentos cumbre.

Este caudal de finales es el resultado de las exitosas campañas de Independiente Medellín y Atlético Nacional.

El DIM ha disputado cuatro finales en este periodo: tres en la Liga BetPlay y una en la Copa BetPlay.

Por su parte, Atlético Nacional, el club con mayor palmarés del país, ha llevado a su afición a ocho finales en el Atanasio y probablemente llegue a la novena.

Por ahora son tres de Liga, tres de Copa BetPlay y dos de Superliga. Esta intensidad competitiva ha hecho que la ciudad viva un ambiente de constante emoción, donde las finales son una tradición de cada semestre.

El historial reciente de títulos en estas finales ha sido notablemente más favorable para el conjunto ‘verdolaga’.

En estos últimos cinco años, Atlético Nacional ha celebrado siete títulos distintos, consolidando su hegemonía.

Estos incluyen dos Ligas, tres Copas BetPlay y dos Superligas, muchos de los cuales se definieron, al menos parcialmente, en su casa.

El Atanasio Girardot: El templo de las finales del Fútbol Colombiano

En contraste, Independiente Medellín ha logrado levantar una Copa BetPlay, demostrando que ambos clubes han tenido la oportunidad de celebrar frente a su apasionada hinchada.

La tradición de finales en el Atanasio no muestra signos de detenerse en este 2025. El estadio ya ha sido anfitrión de la final de la SuperLiga a principios de año, y de la final de la Liga BetPlay a mitad de año.

A finales de año, gracias al DIM, albergará la final de la Copa BetPlay. Y la perspectiva de más historias grandes es inminente.

Todo porque Atlético Nacional está al borde de clasificarse a la final de la Copa BetPlay, lo que configuraría una emocionante final ‘montañera’ contra su rival de patio.

Mientras tanto, los dos gigantes antioqueños han entrado en un gran momento a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Ambos equipos buscarán con ahínco la posibilidad de sumar otra final a su cuenta, y por supuesto, al impresionante historial del Atanasio Girardot.

Si las proyecciones se cumplen, el «Coloso de la 74» se prepara para seguir siendo, por mucho tiempo más, la catedral y la «Casa de las Finales» del fútbol profesional colombiano.

