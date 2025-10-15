¡Duelo de rojos en el Atanasio! DIM puso en venta las boletas para el partidazo contra Santa Fe

Minuto30
    A llenar el Atanasio Girardot, el DIM puso en venta las boletas para el duelo de rojos contra Santa Fe. Foto: DIM
    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) ha puesto a la venta las boletas para el "Duelo de Rojos" contra Independiente Santa Fe, que se jugará el lunes 20 de octubre a las 8:10 p.m. en el Atanasio Girardot, informando que ya están agotadas las localidades VVIP y Oriental Alta, y que la tribuna Norte estará inhabilitada, reubicando a sus abonados en Oriental. Las entradas, con precios que varían desde $36.900 (+ servicio) para Sur hasta $161.900 (+ servicio) para VIP, pueden adquirirse a través de la aplicación DIM Plus, el sitio web oficial y los puntos Gana Servicios, destacando además que no se permitirá el ingreso de hinchada visitante para este crucial partido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El DIM ha habilitado la venta de boletería para el esperado enfrentamiento contra Independiente Santa Fe.

    Este será un vibrante «Duelo de Rojos» que se disputará en el estadio Atanasio Girardot el próximo lunes 20 de octubre a las 8:10 de la noche.

    El ‘Equipo del Pueblo’ invitó a su afición a asegurar su entrada a través de la aplicación DIM Plus, el sitio web oficial http://somospoderosos.com, o en cualquiera de los 250 puntos Gana Servicios de la Red Gana.

    El DIM informó que la localidad VVIP se encuentra agotada y también la tribuna Oriental Alta.

    La tribuna Norte no estará disponible para este encuentro, por lo que los abonados de esta localidad serán reubicados en la tribuna Oriental.

    El rojo antioqueño comunicó que la localidad de VVIP se encuentra agotada y que para la de VIP el valor será de $161.900 + servicio $6.500.

    Por otra parte, occidental alta tendrá un valor de $105.900 + servicio $4.200, mientras que para occidental baja el valor es de $78.900 + servicio $3.200.

    Por su parte, el DIM indicó que para la localidad de oriental baja el valor será de $55.900 + servicio $2.200.

    Finalmente para la localidad de sur familiar el valor será de $43.900 + servicio $1.800; mientras que para sur el valor será de $36.900 + servicio $1.500.

    El club antioqueño también comunicó que no está permitido el ingreso de hinchada visitante para este crucial compromiso, enfocando la fiesta completamente en el apoyo del ‘Poderoso’ en casa.

    La afición del DIM se prepara para llenar el Atanasio y alentar a su equipo en este enfrentamiento de alto calibre contra el conjunto bogotano.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

