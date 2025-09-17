¡A reventar el Atanasio! DIM pone en venta las boletas para el partidazo ante Junior

El DIM confirmó la apertura de la venta de boletería suelta para el esperado encuentro en casa contra el Junior de Barranquilla.

Con el objetivo de llenar el Estadio Atanasio Girardot, el equipo ha habilitado las entradas para el público general, buscando el apoyo masivo de su afición.

El duelo es de los mejores de la fecha 12 de la Liga BetPlay, teniendo en cuenta que ambos equipos llegan en la parte alta de la tabla de posiciones.

La adquisición de las entradas se realiza de manera digital y exclusiva a través de la aplicación DIM Plus, navegando en la sección «boletería».

Los aficionados que deseen asistir al compromiso podrán elegir su silla y, al hacerlo, seleccionar la opción de compra de boleta suelta (venta libre) o, si aplica, la opción de abono.

En cuanto a las disposiciones de seguridad para el evento deportivo, el club ha sido enfático en que no está permitido el ingreso de hinchada visitante al coliseo deportivo.

Esta medida, de acuerdo con lo que se ha conocido, busca garantizar el orden y la seguridad dentro del estadio.

Adicionalmente, la institución reiteró las prohibiciones para el acceso a las tribunas, haciendo un llamado especial a la fanaticada.

El club confirmó que está estrictamente prohibido el ingreso de cualquier tipo de pólvora, bombas de humo y extintores.

Las boletas para VVIP y VIP ya se encuentran agotadas. Por su parte los costos para las localidades de occidental alta están en $113.900.

Asimismo para la tribuna de occidental baja, estará en un precio de $91.900 y para oriental alta $65.900.

La tribuna de oriental baja tendrá un valor de $65.900, para sur familiar $49.900, para sur $43.900, y para norte $43.900.

El partido entre el DIM y Junior de Barranquilla será este domingo, 21 de septiembre, desde las 6:20 de la tarde.

[️] ¡Habilitada la boletería suelta para Medellín vs Junior!

Comprá tu entrada por la app DIM Plus, sección “boletería”, y al escoger la silla, podrás seleccionar comprar boleta suelta (venta libre) o el abono.

❌ No está permitido el ingreso a hinchada visitante.

