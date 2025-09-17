Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡A reventar el Atanasio! DIM pone en venta las boletas para el partidazo ante Junior

    • ¡A reventar el Atanasio! DIM pone en venta las boletas para el partidazo ante Junior

    ¡A reventar el Atanasio! DIM pone en venta las boletas para el partidazo ante Junior
    DIM pone a la venta boletas sueltas para el crucial partido contra Junior en el Atanasio Girardot; compra exclusiva por DIM Plus. Foto: DIM
    Compartir:
    • ¡A reventar el Atanasio! DIM pone en venta las boletas para el partidazo ante Junior

    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) ha puesto a la venta la boletería suelta para el crucial partido en casa contra el Junior de Barranquilla, uno de los duelos más atractivos de la jornada 12 de la Liga BetPlay, con el objetivo de llenar el Estadio Atanasio Girardot. La compra de entradas se realiza exclusivamente de forma digital a través de la aplicación DIM Plus, donde los aficionados pueden elegir entre la opción de boleta suelta o abono, y el club ha especificado que no se permitirá el ingreso de hinchada visitante ni elementos como pólvora, bombas de humo o extintores para garantizar la seguridad. Los precios varían por localidad, desde $43.900 para Norte y Sur, hasta $113.900 para Occidental Alta, con las entradas VVIP y VIP ya agotadas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El DIM confirmó la apertura de la venta de boletería suelta para el esperado encuentro en casa contra el Junior de Barranquilla.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    Con el objetivo de llenar el Estadio Atanasio Girardot, el equipo ha habilitado las entradas para el público general, buscando el apoyo masivo de su afición.

    El duelo es de los mejores de la fecha 12 de la Liga BetPlay, teniendo en cuenta que ambos equipos llegan en la parte alta de la tabla de posiciones.

    La adquisición de las entradas se realiza de manera digital y exclusiva a través de la aplicación DIM Plus, navegando en la sección «boletería».

    Los aficionados que deseen asistir al compromiso podrán elegir su silla y, al hacerlo, seleccionar la opción de compra de boleta suelta (venta libre) o, si aplica, la opción de abono.

    En cuanto a las disposiciones de seguridad para el evento deportivo, el club ha sido enfático en que no está permitido el ingreso de hinchada visitante al coliseo deportivo.

    Esta medida, de acuerdo con lo que se ha conocido, busca garantizar el orden y la seguridad dentro del estadio.

    ¡A reventar el Atanasio! DIM pone en venta las boletas para el partidazo ante Junior

    Adicionalmente, la institución reiteró las prohibiciones para el acceso a las tribunas, haciendo un llamado especial a la fanaticada.

    El club confirmó que está estrictamente prohibido el ingreso de cualquier tipo de pólvora, bombas de humo y extintores.

    Las boletas para VVIP y VIP ya se encuentran agotadas. Por su parte los costos para las localidades de occidental alta están en $113.900.

    Asimismo para la tribuna de occidental baja, estará en un precio de $91.900 y para oriental alta $65.900.

    La tribuna de oriental baja tendrá un valor de $65.900, para sur familiar $49.900, para sur $43.900, y para norte $43.900.

    El partido entre el DIM y Junior de Barranquilla será este domingo, 21 de septiembre, desde las 6:20 de la tarde.

    Más noticias el Deportivo Independiente Medellín

    Noticias relacionadas

    ¿Le gusta? Pille pues, se filtró la nueva piel del DIM para celebrar la séptima

    ¡Alerta roja en el DIM! El club denuncia estafas a hinchas y el uso de niños para fines deshonestos

    ¡Ya van más de 2 mil ‘Poderosos! Crece el número de abonados en la segunda etapa DIM

    ¡6 Partidos y un sueño: El DIM activa a sus hinchas con abono para la definición

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Leonel Álvarez descartado por enésima vez! Ya se conoce el nombre del nuevo técnico de Atlético Nacional

    ¡Leonel Álvarez descartado por enésima vez! Ya se conoce el nombre del nuevo técnico de Atlético Nacional

    ¡A reventar el Atanasio! DIM pone en venta las boletas para el partidazo ante Junior

    ¡A reventar el Atanasio! DIM pone en venta las boletas para el partidazo ante Junior

    Leonel Álvarez arrasa en sondeo de Minuto30 sobre el nuevo técnico de Atlético Nacional

    Leonel Álvarez arrasa en sondeo de Minuto30 sobre el nuevo técnico de Atlético Nacional

    ¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional

    ¡Que llegue Leonel Álvarez! Así va la lista de candidatos para dirigir a Atlético Nacional

    ¿Le gusta? Pille pues, se filtró la nueva piel del DIM para celebrar la séptima

    ¿Le gusta? Pille pues, se filtró la nueva piel del DIM para celebrar la séptima


    [grupos] [fixture items="7"]