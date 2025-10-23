Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Atanasio a reventar! Este viernes Colombia Femenina enfrenta a Perú en Medallo

    • ¡Atanasio a reventar! Este viernes Colombia Femenina enfrenta a Perú en Medallo

    ¡Atanasio a reventar! Este viernes Colombia Femenina enfrenta a Perú en Medallo
    La selección Colombia Femenina debuta en la CONMEBOL Liga de Naciones 2025-2026 contra Perú, buscando clasificación al Mundial 2027. Foto: FCF
    Compartir:
    • ¡Atanasio a reventar! Este viernes Colombia Femenina enfrenta a Perú en Medallo

    Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sigue vendiendo boletas para el debut de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-2026, que será contra Perú este viernes 24 de octubre a las 6:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, un partido crucial que marca el inicio de su camino hacia la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. La FCF invita a los aficionados a vestir de amarillo y apoyar al equipo, con boletas disponibles a través de Tu Boleta con precios que varían entre $40.000 (norte y sur) y $90.000 (occidental alta).

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Federación Colombiana de Fútbol continúa con la venta de boletes para el primer partido de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025–2026.

    El encuentro será contra Perú este viernes 24 de octubre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

    El pitazo inicial para este crucial debut será a las 6:00 p. m. en la «Ciudad de la Eterna Primavera».

    La FCF extendió la invitación a todos los aficionados para que vistan de amarillo el Atanasio Girardot y brinden su apoyo incondicional a las jugadoras.

    ¡Atanasio a reventar! Este viernes Colombia Femenina enfrenta a Perú en Medallo

    Este compromiso marca el inicio de la competición en la que Colombia luchará por la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

    Nueve de las diez selecciones de la CONMEBOL competirán por dos cupos directos al certamen orbital y dos cupos más vía repechaje intercontinental.

    Tras el partido de local ante Perú, la Selección Colombia Femenina se enfrentará a la selección ecuatoriana como visitante el 28 de octubre.

    Detalles y Precios de la Boletería

    La venta de boletería para el público ya ha iniciado. Los precios, incluyendo el servicio, son para la tribuna occidental alta de $90.000, mientras para occidental baja será de $80.000.

    El precio para la tribuna oriental alta y baja será de $60.000, mientras que para norte y sur el costo es de $40.000.

    La boletería se está comercializando a través de la página web de Tu Boleta.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Antioquia es la berraquera! Tres de los cuatro semifinalistas de la Copa son paisas

    Triunfo de la Selección Colombia Femenina Sub-17 ante Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA

    ¡Golazo en Champions! Luis Díaz le sigue poniendo sal a la herida de Liverpool con el Bayern Múnich

    ¡Colombia debuta en Santiago! La Selección Nacional de Pista arranca hoy su participación en el Mundial Élite UCI 2025

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Atlético Nacional, semifinalista de la Copa BetPlay! Derrotó a Once Caldas 2-0

    ¡Atlético Nacional, semifinalista de la Copa BetPlay! Derrotó a Once Caldas 2-0

    ¡Ojalá la lluvia deje! Titulares de Atlético Nacional que recibe a Once Caldas en el juego de vuelta de la Copa BetPlay

    ¡Ojalá la lluvia deje! Titulares de Atlético Nacional que recibe a Once Caldas en el juego de vuelta de la Copa BetPlay

    ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    ¡Hoy juega el verde! Atlético Nacional quiere ser el rival del América de Cali en la Copa

    ¡Hoy juega el verde! Atlético Nacional quiere ser el rival del América de Cali en la Copa

    ¡Pilas! Cambiaron el horario para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

    ¡Pilas! Cambiaron el horario para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM


    [grupos] [fixture items="7"]