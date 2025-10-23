La Federación Colombiana de Fútbol continúa con la venta de boletes para el primer partido de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025–2026.

El encuentro será contra Perú este viernes 24 de octubre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El pitazo inicial para este crucial debut será a las 6:00 p. m. en la «Ciudad de la Eterna Primavera».

La FCF extendió la invitación a todos los aficionados para que vistan de amarillo el Atanasio Girardot y brinden su apoyo incondicional a las jugadoras.

¡Atanasio a reventar! Este viernes Colombia Femenina enfrenta a Perú en Medallo

Este compromiso marca el inicio de la competición en la que Colombia luchará por la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Nueve de las diez selecciones de la CONMEBOL competirán por dos cupos directos al certamen orbital y dos cupos más vía repechaje intercontinental.

Tras el partido de local ante Perú, la Selección Colombia Femenina se enfrentará a la selección ecuatoriana como visitante el 28 de octubre.

Detalles y Precios de la Boletería

La venta de boletería para el público ya ha iniciado. Los precios, incluyendo el servicio, son para la tribuna occidental alta de $90.000, mientras para occidental baja será de $80.000.

El precio para la tribuna oriental alta y baja será de $60.000, mientras que para norte y sur el costo es de $40.000.

La boletería se está comercializando a través de la página web de Tu Boleta.

