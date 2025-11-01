¡A llenar el Atanasio para el clásico! Atlético Nacional puso en venta las boletas para el juego contra América de Cali

Minuto30
    Atlético Nacional puso en venta las boletas para el partidazo contra América de Cali por la semifinal de la Copa BetPlay. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Atlético Nacional ha puesto a la venta la boletería para el clásico contra América de Cali, que se jugará este domingo 2 de noviembre a las 6:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, correspondiente a la semifinal de la Copa BetPlay, reviviendo la final de 2024 donde Nacional se coronó campeón. Los precios de las entradas varían desde los $49.000 para las tribunas populares (Sur, Norte y Gramilla Movilidad Reducida), pasando por Oriental ($67.000 a $79.000) y Occidental ($128.000 a $140.000), hasta los sectores más exclusivos de Platea ($213.000) y VVIP ($304.000), en el marco de la defensa del título copero que ostenta el equipo.

    Atlético Nacional puso en venta la boletería para el compromiso de este domingo, 2 de noviembre, frente a América de Cali.

    El clásico más grande del país verá a los dos clubes, disputando la semifinal de la Copa BetPlay.

    El juego, revive la final de la misma competencia en diciembre de 2024, título con el que se quedó Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero.

    La tabla de precios detalla las opciones disponibles para las distintas localidades del estadio.

    Las tribunas populares, Sur y Norte, así como la Gramilla Movilidad Reducida, tienen un costo de $49.000 en taquilla regular.

    Por su parte, las ubicaciones de Oriental varían entre $67.000 (Baja) y $79.000 (Alta). Para aquellos que buscan una experiencia premium, los precios se elevan, alcanzando los $128.000 y $140.000 para Occidental Baja y Alta, respectivamente.

    Finalmente el costo asciende hasta los $213.000 para la localidad de Platea y $304.000 para el sector de VVIP.

    El verde paisa sigue en su lucha de defender el título de Copa obtenido en el 2024 con el equipo dirigido por Efraín Juárez.

    El partido está programado para el 2 de noviembre a las 6:30 p.m. en el icónico coloso de la 74.

    Alejandro Rincón
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

