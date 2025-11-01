Atlético Nacional puso en venta la boletería para el compromiso de este domingo, 2 de noviembre, frente a América de Cali.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El clásico más grande del país verá a los dos clubes, disputando la semifinal de la Copa BetPlay.

El juego, revive la final de la misma competencia en diciembre de 2024, título con el que se quedó Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero.

La tabla de precios detalla las opciones disponibles para las distintas localidades del estadio.

Las tribunas populares, Sur y Norte, así como la Gramilla Movilidad Reducida, tienen un costo de $49.000 en taquilla regular.

¡A llenar el Atanasio para el clásico! Atlético Nacional puso en venta las boletas para el juego contra América de Cali

Por su parte, las ubicaciones de Oriental varían entre $67.000 (Baja) y $79.000 (Alta). Para aquellos que buscan una experiencia premium, los precios se elevan, alcanzando los $128.000 y $140.000 para Occidental Baja y Alta, respectivamente.

Finalmente el costo asciende hasta los $213.000 para la localidad de Platea y $304.000 para el sector de VVIP.

El verde paisa sigue en su lucha de defender el título de Copa obtenido en el 2024 con el equipo dirigido por Efraín Juárez.

El partido está programado para el 2 de noviembre a las 6:30 p.m. en el icónico coloso de la 74.

Clásico en semifinal de Copa Nos vemos este domingo en casa, para alentar al más grande. Entradas disponibles en https://t.co/eIzPCd9wAt ️#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/P3t62Xe2U5 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 31, 2025

Más noticias de Atlético Nacional