Resumen: El presunto delincuente, tras huir desde Rionegro hasta Medellín, se volcó al chocar con un vehículo particular; allí desenfundó un arma para enfrentar a la policía, resultando gravemente herido; fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario bajo custodia policial

¡Atacó en Rionegro y lo capturaron en Medellín! Taxista «sicario» se enfrentó a la policía y terminó volcado y gravemente herido

Minuto30.com .- Un violento episodio de orden público sacudió la tarde de este miércoles 18 de febrero. Lo que comenzó como un intento de homicidio en una estación de servicio en el municipio de Rionegro, terminó en una cinematográfica persecución por la Avenida Regional y un enfrentamiento a tiros en el sector de Tenche, Medellín.

Las autoridades detectaron un taxi que habría participado en el ataque sicarial en el Oriente antioqueño y que huía hacia la capital de Antioquia.

El operativo: Persecución y volcamiento

El rastro del vehículo fue seguido minuto a minuto por las autoridades. Al llegar a la Glorieta de la calle 10 con Guayabal, patrullas de la Policía le hicieron el pare, pero el conductor omitió la orden y emprendió la huida a toda velocidad.

La persecución terminó en la Avenida Regional con calle 25, donde el taxi colisionó con otro vehículo y terminó volcado sobre la vía. Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, el sujeto no se rindió tras el choque:

“El taxista intentó apuntar con un arma a los policías, quienes en el uso legítimo de la fuerza impactan al sujeto y lo capturan”.

Saldo del enfrentamiento

El presunto delincuente resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario bajo custodia policial.

El capturado presenta 3 impactos en el abdomen, 2 en el brazo derecho y 1 en el pie izquierdo.

Se le halló en su poder una pistola, la cual habría utilizado para atacar a un islero en Rionegro minutos antes.

Los policías que intervinieron en la persecución salieron ilesos de la reacción armada.

Todo empezó en Rionegro

El hecho que desencadenó esta persecución ocurrió sobre las 4:00 p. m. en una bomba de gasolina en Rionegro. Allí, el hoy capturado habría intentado asesinar a una persona que se movilizaba en un vehículo particular, hiriendo en el proceso a un trabajador, islero, del establecimiento.

Se investiga si una moto habría participado en el ataque inicial.