Este lunes, 01 de agosto, Astana informó por medio de un comunicado, que, luego de no encontrarse ningún «hallazgo por parte de las autoridades españolas o la UCI», ha tomado la decisión de levantar la suspensión impuesta al ciclista colombiano Miguel Ángel López, el cual fue apartado del equipo desde el 22 de julio.

De esa forma, el corredor boyacense seguirá con su calendario de trabajo pactado, al reaparecer en la Vuelta a Burgos desde este martes y luego en La Vuelta a España, del 19 de agosto al 11 de septiembre.

En el comunicado Astana asegura:

«Como se comunicó anteriormente (el 22.07.2022), tras la noticia del interrogatorio de Miguel Ángel López por parte de la Policía española en relación con una investigación sobre el Dr. Maynar, el Astana Qazaqstan Team suspendió a Miguel Ángel López a la espera de que se aclare el estado del procedimiento.

Sobre la base de la información recibida, se informó al equipo Astana Qazaqstan que, en ausencia de cualquier hallazgo por parte de las autoridades españolas o la UCI, no estaba en condiciones de continuar con la suspensión o privar aún más al ciclista de sus derechos contractuales. Miguel Ángel López se reincorpora así provisionalmente al Astana Qazaqstan Team y volverá al plan de carreras previamente acordado (Vuelta a Burgos y luego Vuelta a España).

El equipo Astana Qazaqstan ha enviado toda la información recibida a la Agencia Internacional de Pruebas, que está a cargo de las investigaciones antidopaje en nombre de la UCI. El Equipo seguirá de cerca la situación y no dudará en tomar medidas decididas en función de la evolución de la situación».

Cabe mencionar que Miguel Ángel López es una de las fichas claves de Colombia y el Astana en La Vuelta a España, por ahora es uno de los pedalistas colombianos confirmados en la última grande del año junto a Santiago Buitrago, Esteban Chaves, Juan Sebastián Molano, Sergio Higuita y Rigoberto Urán.

