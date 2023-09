VIDEO. Deicy Bermudez, aspirante a la Alcaldía de Medellín recibió amenazas para que se retire

La aspirante a la alcaldía de Medellín, Deicy Bermudez, denunció el pasado domingo 10 de septiembre, las amenazas que ha recibido, razón por la cual decide no presentarse a más debates electorales.

Hoy fui invitada a debate que se transmite a esta hora por Hora 13 y CNC. Lamento informar que no pude asistir porque los enemigos de la democracia se creen con el derecho de decir quién puede o no ser candidata a la alcaldía de Medellín. #Medellín #DeicyAlcaldesa. pic.twitter.com/AXXCW2eXRz — Deicy Bermudez (@deicyelena) September 11, 2023

Según lo manifiesta la candidata, esto se dio cuando se dirigía hacia el Parque de Boston para participar en el debate de candidatos a la Alcaldía de Medellín, que fue organizado por Hora13 Noticias y CNC, momento en el que según explica, delincuentes la llamaron a su celular para amenazarla de muerte.

Ante estas intimidaciones Deicy Bermudez, ha decidido no asistir al debate y a ningún evento que se realice en plaza pública, pues en las amenazas le advirtieron que no tenía derecho a participar en política.

Quienes me amenazan me dicen que yo no tengo ni derecho a respirar y que con qué derecho me atrevo a ser candidata a la Alcaldía de Medellín. Estos criminales, terroristas y antidemocráticos me dicen que sí me presentó al debate que realizará Hora 13 mi vida estará en riesgo», denunció públicamente Deicy Bermúdez.

Así mismo la candidata, quien puso en conocimiento de las autoridades las amenazas, pidió seguridad para ella, sus dos hijas y el equipo que la acompaña.

