Asonadas contra el Ejército en Tolima y Nariño: a responder los incitadores

Minuto30.com .- Las Fuerzas Militares enfrentan un complejo panorama de orden público en varios departamentos, entre ellos Tolima y Nariño. En hechos aislados, pero con un modus operandi idéntico, estructuras criminales han comenzado a instrumentalizar y constreñir a la población civil para protagonizar asonadas, cercar a los uniformados y evitar el desarrollo de operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal.

La situación llegó a tal punto de tensión que la institución tuvo que realizar extracciones aéreas de emergencia y anunció medidas penales contra los promotores de estos bloqueos.

Tolima: Rescate en helicópteros tras operativo contra la minería ilegal

El caso más reciente se vivió en el corregimiento de Santiago Pérez, municipio de Ataco (Tolima). Allí, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) fueron rodeadas y retenidas por un numeroso grupo de pobladores tras ejecutar una operación contra la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Los militares tuvieron que atrincherarse en la estación de Policía local para evitar confrontaciones. La situación solo se destrabó gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, lo que permitió que dos aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo (DAVAA) aterrizaran, evacuaran a los soldados con total calma y los trasladaran seguros al Fuerte Militar de Tolemaida para su respectiva valoración médica.

#AEstaHora | Las tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, que se encontraban retenidas por un grupo de personas en la estación de @PoliciaColombia del corregimiento de Santiago Pérez, municipio de Ataco, #Tolima, luego del desarrollo de una operación… pic.twitter.com/rvIUSSoS99 — División de Aviación Asalto Aéreo (@Ejercito_Davaa) May 7, 2026

Nariño: Disidencias obligaron a 900 personas a atacar al Ejército

Simultáneamente, la Tercera División del Ejército denunció una grave situación en la zona rural del municipio de El Rosario (Nariño), en el marco de la ‘Operación Cordillera’. Las tropas fueron blanco de dos asonadas consecutivas orquestadas por el GAO-r Bloque Occidental Jacobo Arenas (Estructura Franco Benavides):

5 de mayo (Vereda Villa Moreno): Aproximadamente 650 personas fueron constreñidas por alias ‘Boyaco’ para movilizarse y realizar acciones violentas contra los soldados.

6 de mayo (La Laguna–Puerto Cumbarras): Tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 5 reportaron una segunda asonada donde cerca de 250 personas fueron transportadas en vehículos para bloquear a las autoridades.

Afortunadamente, todo el personal y el material militar se encuentran a salvo y sin novedad. El Ejército destacó que estas represalias buscan frenar los duros golpes asestados en la subregión, donde recientemente se destruyeron 44 artefactos explosivos, 100 detonadores y se incautó armamento y estupefacientes.

#DenunciaEJC | En el marco de la Operación Cordillera, tropas del Ejército Nacional fueron objeto de dos asonadas en zona rural del municipio de El Rosario, #Nariño, hechos que habrían sido promovidos por estructuras ilegales para obstaculizar el avance de las operaciones… pic.twitter.com/u5Ypp9zxBz — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) May 7, 2026

Lluvia de denuncias penales

Ante la gravedad de los hechos en ambos departamentos, el Ejército Nacional fue categórico: estos bloqueos no quedarán impunes.

Los departamentos jurídicos de la institución confirmaron que se instaurarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación. Se buscará judicializar a los líderes e incitadores de estas asonadas por delitos de alta gravedad, tales como:

Secuestro (por la retención de las tropas).

Asonada.

Obstrucción a la función pública.

Concierto para delinquir.

Instigación a delinquir.