Resumen: Las autoridades de La Macarena se encuentran investigando los hechos para dar con el paradero de alias 'Chimbo de Oro' y de las personas que impidieron su captura

¡Asonada contra el ejército! Comunidad de La Macarena impide la captura del guerrillero «Chimbo de Oro»

Minuto30.com .- La Fuerza de Tarea Omega denunció que un grupo de personas impidió la captura de alias ‘Chimbo de Oro’ en la vereda La Samaria, del municipio de La Macarena, Meta.

El hombre, que se desempeña como coordinador logístico de la estructura criminal ‘Éver Castro’, fue defendido por la comunidad, que obstruyó el procedimiento judicial.

El Ministerio de Defensa rechazó enfáticamente la asonada y reiteró su compromiso con la seguridad y la legalidad. En un comunicado, la entidad aseguró que no tolerará ataques contra la Fuerza Pública ni la obstrucción de operaciones en ninguna parte del territorio nacional.

Las autoridades de La Macarena se encuentran investigando los hechos para dar con el paradero de alias ‘Chimbo de Oro’ y de las personas que impidieron su captura.

#ComunicaciónOficial | En la vereda La Samaria, de La Macarena, #Meta, personas impidieron el procedimiento judicial y la materialización de la captura de alias Chimbo de Oro, quien se desempeñaría como coordinador logístico de la Estructura Éver Castro.#PatriaHonorLealtad pic.twitter.com/1c0cQfO6AW — Fuerza de Tarea Omega (@ftc_omega) September 21, 2025

