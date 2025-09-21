chimbo4
¡Asonada contra el ejército! Comunidad de La Macarena impide la captura del guerrillero «Chimbo de Oro»

Resumen: Las autoridades de La Macarena se encuentran investigando los hechos para dar con el paradero de alias 'Chimbo de Oro' y de las personas que impidieron su captura

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- La Fuerza de Tarea Omega denunció que un grupo de personas impidió la captura de alias ‘Chimbo de Oro’ en la vereda La Samaria, del municipio de La Macarena, Meta.

El hombre, que se desempeña como coordinador logístico de la estructura criminal ‘Éver Castro’, fue defendido por la comunidad, que obstruyó el procedimiento judicial.

chimbo1

El Ministerio de Defensa rechazó enfáticamente la asonada y reiteró su compromiso con la seguridad y la legalidad. En un comunicado, la entidad aseguró que no tolerará ataques contra la Fuerza Pública ni la obstrucción de operaciones en ninguna parte del territorio nacional.

Las autoridades de La Macarena se encuentran investigando los hechos para dar con el paradero de alias ‘Chimbo de Oro’ y de las personas que impidieron su captura.

chimbo2

chimbo4

chimbo5

Aquí más Noticias de Colombia

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad