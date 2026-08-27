Resumen: Los paquidermos fueron sorprendidos por las violentas corrientes originadas en la frontera con China. Habitantes del estado de Uttar Pradesh documentaron en video el insólito momento en que los animales lograron salir del agua exhaustos.

Asombro en la India: Manada de elefantes sobrevive tras ser arrastrada casi 90 kilómetros por la riada desde Nepal

Minuto30.com .- Las devastadoras riadas que azotan a Nepal tras el taponamiento y posterior desbordamiento de un río en su frontera con China no solo han dejado un saldo trágico para las poblaciones locales, sino que también han arrojado asombrosas historias de supervivencia en el reino animal.

En las últimas horas, se ha hecho viral el caso de una manada de elefantes que logró sobrevivir a una verdadera odisea, luego de ser arrastrada por la furia de las aguas cruzando fronteras internacionales.

Una travesía extrema impulsada por la corriente

De acuerdo con los reportes de la zona, los animales se encontraban en territorio nepalí cuando fueron embestidos por la masiva y repentina corriente de agua y escombros. La fuerza del caudal fue de tal magnitud que los pesados mamíferos perdieron el control y fueron empujados cauce abajo hacia el sur.

El recorrido de supervivencia de los animales desafía cualquier pronóstico. Se calcula que la manada fue arrastrada a lo largo de una distancia que oscila entre los 70 y 90 kilómetros desde el lugar del impacto en Nepal, hasta finalmente encontrar resguardo en territorio indio.

«Grabado con asombro»

La inesperada travesía de los elefantes culminó en las riberas de un pueblo ubicado en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India. Los habitantes locales, que ya se encontraban monitoreando el aumento del caudal de los ríos debido a la emergencia en el país vecino, no daban crédito a lo que veían.

Lejos de entrar en pánico, los pobladores reaccionaron con profunda sorpresa y se apresuraron a grabar con sus teléfonos móviles la llegada de los animales. En las imágenes captadas por la comunidad se puede observar el dramatismo del momento en el que los elefantes, visiblemente agotados tras luchar durante kilómetros contra la fuerza del río, logran finalmente salir del agua y pisar tierra firme.

Este extraordinario suceso se ha convertido en un testimonio de la brutal fuerza destructiva de la emergencia que atraviesa la región, pero también del increíble instinto de supervivencia de esta emblemática especie asiática.