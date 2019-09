Asociación médica rechazó las declaraciones del doctor que dijo que lesiones de James serían por indisciplina

En las últimas horas la Asociación de Medicina del Deporte Colombiana desacreditó las declaraciones del exmédico de la Selección Colombia, Héctor Fabio Cruz, quien planteó que las lesiones de James serían causadas por indisciplina.

“La Asociación quiere expresar su desacuerdo con las declaraciones realizadas por este médico, las cuales carecen completamente de contenido académico y científico relativo a una lesión específica”, plantearon a través de un comunicado.

Cruz, quien fue médico de la Selección Colombia en la década del 90, aseguró que James ‘está mal de la cabeza’, planteando que las lesiones que ha sufrido serían producto de la falta de trabajo adecuado a nivel físico y cuestiones externas al fútbol.

“Un jugador que no se cuida, que no se prepara para las altas cargas, que vive de fiesta en fiesta y cambiando de novias, no llega bien a una temporada y eso lo afecta en sus reiteradas lesiones”, aseguró Cruz la semana anterior en el programa de Wbeimar Muñoz.