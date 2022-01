Asocapitales le da ‘espaldarazo’ a Daniel Quintero, y pide que se respete el debido proceso en la revocatoria

Por medio de un comunicado, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales- Asocapitales- envió un espaldarazo al alcalde Daniel Quintero y a los demás mandatarios que adelantan un proceso revocatorio en su contra, exigiendo el debido proceso para que todos los mandatarios puedan defenderse.

En el comunicado, la entidad indica que es necesario que «se respeten y protejan los derechos al debido proceso, a la defensa y a la libertad de expresión de los alcaldes contra quienes se adelantan actualmente procesos de revocatoria de mandato».

Además, explicaron que no es ningún capricho, sino que dichos derechos están fundamentados en en las leyes colombianas. Por eso, consideran «imperioso que la ciudadanía y las entidades del Estado tengan en cuenta que los alcaldes contra quienes se adelantan procesos de revocatoria de mandato son ciudadanos colombianos a quienes se les deben garantizar plenamente sus derechos fundamentales».

La carta se publica días después de que el mandatario de Medellín, Daniel Quintero, expresara en su cuenta de Twitter que la Procuraduría le comunicó que no podía pronunciarse sobre la revocatoria, lo que desató una ola de críticas, pues no podría defenderse ante los ciudadanos.

Procuraduría viola nuestro derecho a la defensa al notificarnos que no podremos hacer campaña por el NO en la revocatoria. Esto vulnera la ley 1757 de 2015, la sentencia C 150 de 2015 y SU 077 de 2018, acudiremos a instancias internacionales. pic.twitter.com/TuV6f6hAy0

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 15, 2022