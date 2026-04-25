Resumen: Asocaña condenó de manera enfática el ataque perpetrado contra dos trenes cañeros en la región del norte del Cauca

Asocaña condena nuevo ataque contra trenes cañeros en el norte del Cauca y exige garantías de seguridad

Minuto30.com .- La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) alzó su voz de rechazo tras un nuevo hecho de violencia que atenta contra la agroindustria y la seguridad en el suroccidente colombiano. El gremio solicitó intervención inmediata del Estado.

En comunicado oficial, Asocaña condenó de manera enfática el ataque perpetrado contra dos trenes cañeros en la región del norte del Cauca. Este incidente representa un nuevo golpe para el sector agroindustrial, el cual es uno de los principales motores económicos y generadores de empleo en esta zona del país.

Llamado urgente al Gobierno Nacional

Frente a la gravedad de la situación, la asociación hizo un llamado perentorio a las autoridades y al Gobierno Nacional para que se implementen medidas urgentes y efectivas que garanticen dos pilares fundamentales:

El derecho a la vida: Protegiendo la integridad de los operarios, conductores y trabajadores del sector que transitan a diario por estas vías.

El derecho al trabajo: Permitiendo que la cadena productiva y logística de la caña de azúcar opere sin el asedio de los grupos armados. Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Escalada de violencia en la región

Asocaña advirtió que este ataque no es un hecho aislado. El gremio subrayó que la agresión contra los vehículos de carga se suma a la preocupante ola de ataques contra las instituciones y la fuerza pública que vienen azotando a los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

La alteración constante del orden público en esta región del suroccidente colombiano sigue generando zozobra entre la población civil y amenaza directamente la estabilidad económica, la inversión y el sustento de miles de familias que dependen del sector azucarero.