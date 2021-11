El día más esperado para muchos ya pasó, este domingo celebramos Halloween y nuestros famosos nos dejaron sorprendidos y no se quedaron atrás con la creatividad en sus disfraces. Aquí te traemos la recolección de los mejores de este 2021.

Catrinas, hadas, personajes de ultra tumba y hasta ‘El juego del calamar’ fueron algunos de los disfraces que vimos luciendo a los famosos. Desde deportistas hasta presentadores, cantantes, entre otros.

Comencemos por Shakira y Piqué, quienes no dejaron pasar la ocasión con sus disfraces de ultra tumba.

I Know What You Did Last Halloween 🎃 @3gerardpique pic.twitter.com/jDtYZ0XLZH

— Shakira (@shakira) November 1, 2021