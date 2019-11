Así van los reportes de ingresos y gastos de los candidatos de las pasadas elecciones

Los 117.822 candidatos inscritos en las elecciones regionales pasadas deben presentar el reporte de gastos e ingresos de sus campañas, especialmente los que fueron electos, de no hacerlo podría acarrearles una sanción administrativa y una investigación a fondo de la Fiscalía.

De acuerdo al portal Cuentas Claras, hasta el momento más de 85.000 candidatos no han presentado todavía su reporte, aunque el plazo para hacer esta labor es hasta 2 meses después de los comicios, el próximo 27 de diciembre.

De acuerdo a Gabriel Angarita, Coordinador de Asuntos Políticos y Transparencia de la Misión de observación Electoral (MOE), “si los candidatos no reportan a tiempo sus ingresos o gastos se les podrá imponer una sanción o multa. Además, tampoco podrían recibir reposición de votos. Sin embargo, no estarían sujetos a penas de prisión. Eso solo sucedería cuando un ciudadano que aporta a una campaña política no lo reporta, aunque tampoco está regulado”.

La multa que sería determinada por el Consejo Nacional Electoral iría entre los 13 millones hasta los 130 millones de pesos y a diferencia de las elecciones pasadas se iniciaría una investigación por parte de la Fiscalía que si podría acarrear penas de prisión.

Entre lo reportado hasta el momento la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, fue quien más ingresos tuvo con $3.705 millones, en segundo lugar se encuentra el próximo gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria quien reportó $2.914 millones y en tercer lugar se encuentra Clara Luz Roldán, del Valle del Cauca, quien reportó $2.898 millones.