Arrancó la fecha 16 de la Liga BetPlay con el compromiso entre Atlético Bucaramanga y Alianza Petrolera en el estadio Alfonso López. Conozca cómo van los resultados y posiciones de esta jornada del fútbol colombiano.

Así van los resultados de la jornada 16:

Atlético Bucaramanga 1-1 Alianza Petrolera

Deportivo Pasto 1-1 La Equidad

Atlético Huila 2-3 Medellín

Miércoles 26 de abril

Once Caldas vs Boyacá Chicó, 2:00 p.m.

Tolima vs Jaguares, 4:10 p.m.

Águilas Doradas vs Santa Fe, 6:20 p.m.

Atlético Nacional vs Unión Magdalena, 8:30 p.m.

Jueves 27 de abril

Pereira vs Envigado, 4:00 p.m.

Deportivo Cali vs Junior, 6:10 p.m.

Millonarios vs América, 8:20 p.m.

Tabla de posiciones fecha 16 actualizada:

1. Águilas Doradas – 29 PTS

2. Millonarios – 26 PTS

3. Boyacá Chicó – 25 PTS

4. América de Cali – 25 PTS

5. Alianza Petrolera – 24 PTS

6. Deportivo Pasto – 23 PTS

7. Medellín – 22 PTS

8. Junior – 21 PTS

9. Santa Fe – 20 PTS

10. Atlético Nacional – 19 PTS

11. La Equidad – 18 PTS

12. Envigado – 18 PTS

13. Tolima – 18 PTS

14. Pereira 17 PTS

15. Cali – 15 PTS

16. Huila – 15 PTS

17. Jaguares – 14 PTS

18. Unión Magdalena – 14 PTS

19. Bucaramanga – 13 PTS

20. Once Caldas – 11 PTS

Un miércoles lleno de #HechosDePasión ⚽ Cuatro partidos nos harán vibrar con las emociones que trae nuestra #LigaBetPlayDIMAYOR I-2023 ¿Quién se llevará la victoria en cada enfrentamiento? pic.twitter.com/3bgAdIGX4Q — DIMAYOR (@Dimayor) April 26, 2023

