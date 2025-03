¡Prográmese antes de que salgan a paro! Así se jugará la fecha 9 de la Liga BetPlay

Resumen: La fecha 9 de la Liga BetPlay I-2025 se jugará este viernes y sábado antes de la huelga de futbolistas. Los partidos del viernes son Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira y Deportivo Pasto vs. La Equidad. Los partidos del sábado son Envigado vs. Atlético Nacional, Fortaleza vs. Deportes Tolima, América de Cali vs. Alianza, y Once Caldas vs. Independiente Santa Fe.