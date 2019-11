Así reaccionaron las redes sociales al “¿De qué me hablas, viejo?” del presidente

Un aluvión de reacciones ha ocasionado en el país la respuesta con la frase “¿De qué me hablas, viejo?” del presidente Iván Duque a un periodista en Barranquilla.

Aunque la pregunta que ocasionó la respuesta es bastante seria pues tiene que ver con un bombardeo de la fuerza pública a disidencias Farc en el que fueron encontrados los cuerpos de 8 menores de edad, eso no ha dejado de lado que algunos tomen la frase con humor en otros contextos.

Al respecto, el mismo presidente de la República explicó que no escuchó bien lo que el periodista le interpeló y que de ahí viene su respuesta.

“¿De qué me ha, de qué me ha, de qué me hablas, viejo?” :v #DeQueMeHablasViejo pic.twitter.com/lp6ftWzZrB

