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    Así quedan los Play off de la Liga Betplay

    Las dos cabezas de serie solo se podrán encontrar en la final.

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Atlético Nacional
    Así quedan los Play off de la Liga Betplay

    Resumen: las reglas han cambiado para este semestre. Durante el sorteo, la Dimayor ratificó cómo se aplicará esta ventaja frente a sus rivales

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una vez concluida la vibrante fecha 19 y finalizada la fase del “todos contra todos”, la Dimayor llevó a cabo el esperado sorteo que definió los cruces de los playoffs. Con los ocho clasificados listos para la batalla por la estrella, el campeonato entra en su etapa de eliminación directa con importantes novedades en su reglamento.

    La “ventaja deportiva”: El premio para los líderes

    Al finalizar en lo más alto de la tabla de clasificación, Atlético Nacional (primer lugar) y Junior de Barranquilla (segundo lugar) aseguraron su estatus como cabezas de serie, lo que les otorga un beneficio crucial para afrontar esta fase definitiva.

    Sin embargo, las reglas han cambiado para este semestre. Durante el sorteo, la Dimayor ratificó cómo se aplicará esta ventaja frente a sus rivales:

    Abolido el ‘punto invisible’: El tradicional beneficio que otorgaba la ventaja en caso de empate en los cuadrangulares ha sido eliminado del reglamento debido al cambio de formato.

    La nueva ventaja es la localía: A partir de ahora, el beneficio deportivo para Nacional y Junior consiste en cerrar las llaves jugando en condición de local. Esto les garantiza disputar los partidos de vuelta —los más decisivos de los cuartos de final y de unas eventuales semifinales— en sus respectivos estadios y con el apoyo de su hinchada.

    Además las dos cabezas de serie solo se podrán encontrar en la final.

    Con el sorteo concluido y las reglas claras, los ocho equipos se preparan para afrontar el tramo más exigente del torneo en una carrera contra el reloj para coronar al primer campeón de la temporada 2026.

    Así queda el sorteo

    Llave A: Internacional de Bogota vs. Nacional

    Llave B: Tolima vs. Pasto

    Llave C: América vs. Santa Fe

    Llave D: Once Caldas vs. Junior

    Las llaves A y B se eliminarán entre sí para llegar a la final; al igual que las llaves C y D.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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