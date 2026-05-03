Así quedan los Play off de la Liga Betplay

Resumen: las reglas han cambiado para este semestre. Durante el sorteo, la Dimayor ratificó cómo se aplicará esta ventaja frente a sus rivales

Minuto30.com .- Una vez concluida la vibrante fecha 19 y finalizada la fase del “todos contra todos”, la Dimayor llevó a cabo el esperado sorteo que definió los cruces de los playoffs. Con los ocho clasificados listos para la batalla por la estrella, el campeonato entra en su etapa de eliminación directa con importantes novedades en su reglamento.

La “ventaja deportiva”: El premio para los líderes

Al finalizar en lo más alto de la tabla de clasificación, Atlético Nacional (primer lugar) y Junior de Barranquilla (segundo lugar) aseguraron su estatus como cabezas de serie, lo que les otorga un beneficio crucial para afrontar esta fase definitiva.

Sin embargo, las reglas han cambiado para este semestre. Durante el sorteo, la Dimayor ratificó cómo se aplicará esta ventaja frente a sus rivales:

❌ Abolido el ‘punto invisible’: El tradicional beneficio que otorgaba la ventaja en caso de empate en los cuadrangulares ha sido eliminado del reglamento debido al cambio de formato.

✅ La nueva ventaja es la localía: A partir de ahora, el beneficio deportivo para Nacional y Junior consiste en cerrar las llaves jugando en condición de local. Esto les garantiza disputar los partidos de vuelta —los más decisivos de los cuartos de final y de unas eventuales semifinales— en sus respectivos estadios y con el apoyo de su hinchada.

Además las dos cabezas de serie solo se podrán encontrar en la final.

Con el sorteo concluido y las reglas claras, los ocho equipos se preparan para afrontar el tramo más exigente del torneo en una carrera contra el reloj para coronar al primer campeón de la temporada 2026.

Así queda el sorteo

Llave A: Internacional de Bogota vs. Nacional

Llave B: Tolima vs. Pasto

Llave C: América vs. Santa Fe

Llave D: Once Caldas vs. Junior

Las llaves A y B se eliminarán entre sí para llegar a la final; al igual que las llaves C y D.