Así puede escuchar un audio de Whatsapp sin que el remitente se dé cuenta

Ha sido el anhelo de muchos y, mientras la aplicación se decide a llevarlo a la realidad, existe un truco para evitar que se marque doble ‘check’ azul al momento de escuchar una nota de voz.

Nos ha pasado a todos y bien sea por no querer escuchar el mensaje, o pensar muy bien la respuesta, hemos querido que así como se puede desactivar el famoso “chulito azul” de las conversaciones, también lo sea para las famosas notas de voz cuando el chisme lo amerita o simplemente no puede expresarse con palabras.

De esta manera, este sería el truco del aplicativo para que el remitente no sepa que ya has escuchado el audio. Es tan sencillo que dirás “¿Cómo no se me ocurrió antes?” y, si ya lo habías hecho previamente, ¡hubieras pasado el dato!

Reenviar el mensaje que contiene el audio (con una presión larga sobre el audio) Enviar el audio a un grupo. (Es buena idea tener un grupo propio. Esto se puede hacer creando un grupo con alguien más y luego pidiéndole que salga) Escuchar el audio en el grupo.

Las nuevas funciones de Whatsapp

Una de las más esperadas es el llamado “dark mode”, en el cual el usuario podrá utilizar la aplicación en condiciones bajas de iluminación economizando la energía de su teléfono móvil. Tal actualización ya ha tenido varias pruebas Beta, así como se encontrará disponible en otras aplicaciones como Facebook Messenger, Youtube y Youtube Music.

De igual forma, la aplicación dio a conocer que contará con la facultad de denominada “autodestrucción de mensajes” para proteger la seguridad de sus usuarios. Así, el usuario podrá definir un tiempo estimado en que quiera borrar sus conversaciones sin dejar ningún rastro, muy similar al chat secreto de Telegram.

Por lo pronto, esta actualización solo estará disponible en la versión Beta y se hará efectiva para grupos mas no para conversaciones singulares.