Así puede acceder a una beca completa de educación superior en Medellín: hay 31.000 nuevos cupos

La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, anunció la apertura de la convocatoria para el programa Matrícula Cero, que estará disponible desde el 16 de junio hasta el 6 de agosto. Esta iniciativa busca expandir el acceso a la educación superior en instituciones públicas de la ciudad, cubriendo el costo total de la matrícula y los derechos complementarios.

Para el segundo semestre de este año, se proyecta ofrecer más de 31.000 beneficios, con una inversión estimada de $23.209 millones. Estos fondos financiarán estudios en programas técnico profesionales, tecnológicos y profesionales. A las instituciones ya vinculadas, como el ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Tecnológico de Antioquia y la IU Digital de Antioquia, se suma un nuevo aliado estratégico: la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín).

El alcalde Federico Gutiérrez destacó las condiciones más flexibles para acceder al beneficio. “Logramos reducir las condiciones para que puedan aplicar, pasando de diez a ocho créditos, entendiendo que muchos jóvenes estudian y trabajan. Además, también con el promedio, no para buscar la mediocridad, pero sí para ayudarles y que sigan estudiando”, afirmó el mandatario. Subrayó que en los últimos cuatro años se han beneficiado 108.000 jóvenes con una inversión superior a los $200.000 millones, además de otras becas complementarias.

Requisitos y Detalles del Programa

Para aplicar a Matrícula Cero, los interesados deben estar admitidos o matriculados en una institución pública con sede en Medellín, diligenciar el formulario de caracterización en sapiencia.gov.co, haber nacido o residido en la ciudad durante el último año y cursar un mínimo de ocho (8) créditos.

Quienes busquen renovar el beneficio deberán haber aprobado al menos ocho (8) créditos en el nivel académico financiado por Sapiencia, matricular al menos ocho (8) créditos nuevos, mantener un promedio acumulado igual o superior a 3.0, conservar su condición de estudiante activo y volver a diligenciar el formulario de caracterización.

Franklin Cuéllar Osorio, estudiante de Ingeniería de Software en la I.U. Pascual Bravo y beneficiario del programa, compartió su experiencia: “Si no hubiera recibido el beneficio de Matrícula Cero probablemente estaría estudiando, pero no aquí en Medellín, sino en Florencia, Caquetá. Con Sapiencia estoy muy agradecido pues gracias a ese beneficio tomé el riesgo de venirme acá a estudiar, trabajar, entrenar, me brindaron la oportunidad de probar cosas nuevas y salir de mi zona de confort”.

Gracias a la modificación del Decreto 032 de 2023, que flexibiliza los requisitos, la meta para 2025 es alcanzar 58.000 beneficiarios con una inversión cercana a los $45.209 millones.

Para más información y para iniciar el proceso de postulación, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de Sapiencia: sapiencia.gov.co.

