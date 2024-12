El pasado viernes 16 de febrero inició el segundo periodo legislativo en el Congreso de la República, en la que los distintos proyectos que se vienen trabajando desde que el Gobierno Nacional tomó el poder, podrán ser una realidad.

Según el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, las reformas pensional, laboral y de salud serán prioridad, ya que se encuentran en la mitad del trámite legislativo. La pensional va para su segundo debate, la de salud el tercero y la laboral sigue en el primero.

Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que en el periodo pasado quedaron debates inconclusos, Velasco invitó a una unión nacional, para lograr sacar las normal y los debates de la mejor manera.

Lo particular de este segundo periodo legislativo es que inició el 16 febrero y no el 16 de marzo como se hacía normalmente, lo que, según el ministro, puede ser positivo, ya que habrá más tiempo para defender las leyes que quiere el Gobierno.

Las alianzas para este nuevo periodo legislativo

Así mismo, como inicia un nuevo periodo, también se renuevan alianzas. Es claro que algunos partidos que habían formado coalición con el Pacto Histórico, han dado un paso hacia atrás.

Por ejemplo, la salida de los Conservadores y la U en la legislatura pasada, así como En Marcha y la Alianza Social Independiente (ASI), quienes también decidieron romper lazos con el partido del Gobierno Nacional, y se declararon en independencia.

A pesar de que dicha coalición está conformada actualmente por el Pacto, el Partido Verde, Partido Liberal y los Comunes, no es fácil hacer cuentas, ya que muchos congresistas han decidido no apoyar más dicha unión, a pesar de que su partido no se desligue oficialmente.

