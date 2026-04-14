Angel Barajas durante su rutina que le dio medalla de oro en Copa Mundo de Gimnasia Artística. Captura de video

Resumen: El momento cumbre de la jornada llegó durante la final de la modalidad de barras paralelas. Ángel Barajas ejecutó una rutina con una técnica asombrosa y un altísimo grado de dificultad

Así fue que se vio Angel Barajas, en su rutina «dorada» en las paralelas

Minuto30.com .- El talento colombiano sigue brillando con luz propia en los escenarios internacionales. Este domingo 12 de abril, el gimnasta cucuteño Ángel Barajas hizo vibrar al país al coronarse campeón y colgarse la medalla de oro en la parada de la Copa Mundo de Gimnasia, celebrada en la ciudad de Osijek, Croacia.

Con una ejecución impecable y de altísimo nivel, Barajas demostró por qué es considerado la gran joya de la gimnasia artística en Colombia y en el continente.

Una rutina dorada en las barras paralelas

El momento cumbre de la jornada llegó durante la final de la modalidad de barras paralelas. Ángel Barajas ejecutó una rutina con una técnica asombrosa y un altísimo grado de dificultad, lo que le valió el reconocimiento unánime de los jueces.

Su presentación fue calificada con una destacada puntuación de 14.866, cifra que lo catapultó directamente al primer lugar y le permitió colgarse el oro, consolidándose en lo más alto del podio internacional.

Doblete en el podio y fuerte presencia tricolor

El oro no fue la única alegría que Barajas le regaló al país en territorio croata. Durante la misma jornada, el colombiano también disputó la final de la barra fija, donde logró una excelente actuación que le alcanzó para quedarse con la medalla de bronce.

Además del brillante desempeño de Barajas, la delegación tricolor pisó fuerte en Osijek. Los también colombianos Camilo Vera y Jorman Álvarez demostraron el gran nivel de este deporte en el país al clasificar y competir en las instancias finales del certamen, acompañando a Barajas y dejando muy buenas sensaciones de cara a futuras competiciones.