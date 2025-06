‘Condena ejemplar’: Así fue la reunión de Fico con el FBI sobre la lucha contra la explotación sexual infantil

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, culminó exitosamente una serie de encuentros estratégicos con funcionarios de alto nivel del FBI y Homeland Security en Miami, Estados Unidos, enfocados en fortalecer la ofensiva internacional contra la explotación sexual infantil que opera en la capital antioqueña.

Las reuniones, desarrolladas en las instalaciones del FBI en Florida, permitieron evaluar los avances en la cooperación bilateral y planificar nuevas estrategias para desarticular las redes de turismo sexual que tienen como destino la capital antioqueña.

Durante los encuentros, Gutiérrez destacó los resultados contundentes obtenidos mediante la colaboración interinstitucional.

En 2024, las autoridades lograron la captura de dos ciudadanos estadounidenses en el aeropuerto de Miami: Estefan Correa y Muhammad, quienes fueron interceptados cuando abordaban un vuelo hacia Medellín con claras intenciones criminales.

El caso de Correa resulta especialmente alarmante, pues las investigaciones revelaron que había realizado 45 viajes a Medellín en años recientes, período durante el cual abusó sexualmente de más de 25 menores de edad.

Las autoridades determinaron que en su último viaje planeaba victimizar a cinco o seis niños adicionales, ofreciéndoles $300 mil pesos y teléfonos celulares como forma de pago.

“La información compartida desde Medellín fue clave para evitar que estos depredadores continuaran causando daño a nuestros niños y niñas”, explicó Gutiérrez, quien subrayó la importancia del intercambio de inteligencia entre las agencias de seguridad.

Por otro lado, el proceso judicial contra Estefan Correa avanza hacia una audiencia programada para finales de junio en Miami, donde los fiscales buscarán una condena de cadena perpetua basándose en las pruebas recopiladas.

Esta sentencia enviaría un mensaje disuasivo a quienes consideren a Colombia como destino para cometer delitos de explotación sexual infantil.

El mandatario local también mencionó el seguimiento que se mantiene sobre el caso de Timothy Livingston, otro individuo investigado por delitos similares, demostrando que las autoridades mantienen un monitoreo constante sobre estas redes criminales.

“Evaluamos cada caso de manera individual y establecimos protocolos para el intercambio ágil de información”, precisó el alcalde Federico, quien enfatizó que esta cooperación ha sido fundamental para proteger a los menores de edad en la ciudad.

Como resultado de estos encuentros, representantes del FBI y Homeland Security visitarán próximamente Medellín para dar continuidad a las operaciones conjuntas y evaluar la implementación de nuevas estrategias preventivas.

Estas visitas permitirán fortalecer la presencia de las agencias internacionales en el territorio y mejorar los mecanismos de respuesta rápida.

El alcalde Gutiérrez reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez y adolescencia, señalando que la lucha contra la explotación sexual infantil continuará siendo una prioridad absoluta de su administración, respaldada por la cooperación internacional y el trabajo coordinado con las autoridades competentes.

This week, FBI Miami welcomed the mayor of Medellin, Colombia, (3rd from left) a key partner in the FBI’s extraterritorial area of responsibility. The meeting included a briefing on the FBI and our nations’ efforts to combat human trafficking and transnational organized crime. pic.twitter.com/U34XamW2Km

— FBI Miami (@FBIMiamiFL) June 11, 2025