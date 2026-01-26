Resumen: Pese a la agresividad del ataque, la pericia de los grupos especiales permitió neutralizar la amenaza sin bajas en la fuerza pública. A alias "guajiro" lo acompañaban otras personas que cumplían la función de escoltas del cabecilla del Clan del Golfo

Así fue la captura de alias «Guajiro» en Andes: presunto responsable de asesinar el subintendente sonsoneño Nelson Cárdenas

Minuto30.com .- En una operación de alta precisión, la Policía Antioquia propinó lo que se considera el golpe más contundente del año contra el Clan del Golfo en el Suroeste del departamento. El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, confirmó la captura de Deblis Argiro Cossio, alias ‘Guajiro’, cabecilla de zona de esta estructura criminal.

El operativo se desarrolló en zona urbana y rural del municipio de Andes. Unidades de la SIJIN, con el respaldo de los grupos de élite Copes y Jungla, lideraron los allanamientos que terminaron con el control de este peligroso delincuente.

En el lugar hallaron fusiles, pistolas, bastante munición de diferentes calibres, 6 celulares, un cuaderno de anotaciones y otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades pertinentes.

Un historial manchado de sangre policial

Alias ‘Guajiro’, con una trayectoria criminal de más de 10 años, era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades. Se le señala de ser el determinador de múltiples homicidios, incluyendo ataques directos contra la fuerza pública que enlutaron a la institución. Entre las víctimas por las que deberá responder se encuentran:

El patrullero Luis Carlos González, asesinado en Ciudad Bolívar.

El subintendente Nelson Humberto Cárdenas, oriundo de Sonsón, y asesinado en Andes.

El patrullero Rubén Darío Velásquez, asesinado en Ciudad Bolívar.

Feroz resistencia: Granadas y ráfagas de fusil

La captura no fue sencilla. Durante el procedimiento, los uniformados fueron recibidos con disparos y el lanzamiento de granadas de fragmentación por parte de la seguridad personal del cabecilla. Pese a la agresividad del ataque, la pericia de los grupos especiales permitió neutralizar la amenaza sin bajas en la fuerza pública.

Junto a alias ‘Guajiro’ fueron capturadas otras cuatro personas, quienes cumplían funciones de escoltas y eran los encargados de ejecutar el cobro de extorsiones en la región. En el sitio se incautó un arsenal de guerra que incluye:

Fusiles de asalto y una pistola.

Abundante munición y equipos de comunicación satelital.

Alivio para el Suroeste antioqueño

Con este resultado, la Policía Nacional logra debilitar significativamente el accionar delictivo en los municipios de Andes, Hispania, Jericó, Betania y Jardín. Según el coronel Muñoz, esta captura es clave para reducir los índices de homicidio y extorsión que venían afectando a los cafeteros y comerciantes de la zona.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida y la ofensiva permanente contra las estructuras que atentan contra la institucionalidad”, puntualizó el comandante.

Otros responsables de eta muerto fueron abatidos en mayo de 2025

Este importante golpe se suma a la ofensiva sostenida por la Gobernación de Antioquia y la fuerza pública; cabe recordar que, en mayo pasado, el gobernador Andrés Julián Rendón informó sobre la neutralización de otros integrantes del Clan del Golfo vinculados al “plan pistola” que cobró la vida del subintendente sonsoneño Nelson Humberto Cárdenas.

En aquella operación, la Policía Antioquia dio de baja en el Suroeste a alias ‘Barranquilla’ y alias ‘Mayimbú’, confirmando una estrategia de persecución frontal contra los responsables de los ataques a la institucionalidad en la región.