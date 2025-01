¡Así fue el rescate! Conductor de bus herido tras chocar con un camión: bomberos de Amagá atendieron la emergencia

El cuerpo de Bomberos del municipio de Amagá atendió un accidente de tránsito en la mañana del sábado 4 de enero, en el que se vieron involucrados un bus de transporte público, adscrito a la Flota Fredonia, y un camión de estacas.

El accidente ocurrió cuando el conductor del camión, aparentemente, estaba realizando una maniobra de reversa, lo que provocó que el bus colisionara contra la parte trasera del vehículo de carga. En el momento de la colisión, el bus transportaba a 20 pasajeros, quienes, afortunadamente, resultaron ilesos. Sin embargo, el conductor del bus sufrió varios traumas y fue trasladado de inmediato al Hospital San Fernando de Amagá. Aunque su pronóstico médico es reservado, se descarta que su estado sea grave.

El Concejal y Cabo de Bomberos de Amagá, Santiago Román, activó al Cuerpo de Bomberos para que se desplazaran rápidamente al lugar del accidente. El Comandante Luis Carlos Hernández, junto con cinco unidades bomberiles, atendió a los afectados. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales.

Román destacó la importancia del trabajo del cuerpo de bomberos en este tipo de emergencias: «Hoy me siento contento de no tener que lamentar pérdida de vidas humanas. Esto me impulsa a seguir trabajando y gestionando para fortalecer el cuerpo de bomberos. No solo salvamos vidas en Amagá, sino que también estamos para apoyar las emergencias en todo el suroeste. En los últimos cinco años, hemos logrado mejorar nuestro equipo, lo que nos permite atender emergencias con mayor eficacia y salvar vidas y bienes», expresó.

La rápida intervención de los bomberos evitó consecuencias más graves y reafirma su compromiso con la seguridad de la comunidad.

