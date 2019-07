Así fue como la DEA destapó el ‘cartel de la toga’ por negociación entre Luis Gustavo Moreno y Alejandro Lyons

En las últimas horas se dio a conocer una conversación inédita de una negociación ilegal entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla.

Dos años después de que se destapara el escándalo de corrupción nombrado como el ‘cartel de la toga’, donde se negociaba para solucionar procesos jurídicos de terceros, Noticias Caracol dio a conocer una conversación que estaba en manos de la DEA para procesar a Moreno, Lyons (quien colaboró con Estados Unidos) y Pinilla.

Tras escapar de Colombia y denunciar que el exfiscal anticorrupción y el abogado Pinilla lo estaban extorsionando para eliminar procesos anticorrupción en su contra, Lyons decidió colaborar con la justicia estadounidense y grabó conversaciones durante más de 11 horas en encuentros en Miami entre mayo y junio de 2017.

Gustavo Moreno: Te quedó claro que yo no te estoy persiguiendo allá, no tengo nada en contra tuya. Y en lo que pueda tienes que tener mucho cuidado, ¿en qué sentido? Tienes que mirar quién está en el medio y quién te ayuda a neutralizar el tema de la W. ¿Por qué? Porque el jefe oficial habla con Julio Sánchez todos los días. Son amigos, entonces es un tema que tienes que mirar cómo neutralizas. No por nada distinto a que los medios no deciden nada, pero pueden influir en los que deciden, entonces es simplemente una recomendación, Leito.

Gustavo Moreno: Me toca dictar una conferencia mañana aquí con los federales, voy a estar toda la mañana con ellos (risas).

Alejandro Lyons: Pero te tienen del fiscal hijuep$!”$, recomendadísimo. Porque para mandarte aquí a Estados Unidos, con esos tipos aquí, superconfianza.

Gustavo Moreno: Sí, claro, demasiado porque me dicen ayer que venga y les hable de todo el problema de corrupción (risas).

Gustavo Moreno: A mí no sé quién me dijo que estabas negociando con los federales.

Alejandro Lyons: No, eso es paja.

Gustavo Moreno: Que estabas arreglando aquí tema de bienes y no sé qué (…) Ten mucho cuidado, Alejo. Eso me lo dijo alguien del Gobierno.

Alejandro Lyons: ¿Quién?

Gustavo Moreno: Eso en algún momento sale a flote y en esa conversación solo estaba yo, un tema de alto gobierno.

Con esta evidencia donde Moreno y Pinilla habrían presionado a Lyons para revelarle quién adelantaba procesos en su contra por corrupción en Córdoba, la justicia norteamericana actuó contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y el mismo Lyons destapando el escándalo de corrupción de la justicia en Colombia.

