Así es en la actualidad ‘Paty’ el amor platónico de ‘El Chavo’

‘El Chavo del 8’ acompañó la infancia de varias generaciones, en Latinoamérica y el mundo, y para muchos ‘Paty’ fue su amor platónico.

Este personaje no solo cautivó a ‘El Chavo del 8’, sino que robó los suspiros de todos los niños de la vecindad y fanáticos de la serie mexicana.

Ana Lilia de la Macorra, es la actriz que interpretó el personaje y solo hasta hace algunos años apareció en la vida pública, y como era de esperarse, recibió el cariño de todos los que la vieron ser ‘Paty’.

En una entrevista con Univisión en 2017, contó que llegó al programa de casualidad cuando tenía 21 años y que no logró acostumbrase a que la reconocieran en la calle, por lo que renunció.

“Me daba pena que me reconocieran, entraba corriendo a los restaurantes y me iba al fondo dándole la espalda a las personas porque me daba cosa”.

Hizo su vida fuera del espectáculo y la actuación, estudió psicología en Estados Unidos y regresó a México donde conformó una familia junto a su esposo y dos hijos, pero fue solo hasta el 2021, cuando creó su perfil en Instagram.

