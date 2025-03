¿Les gustó? Así es la nueva camiseta del DIM

El DIM, luego de 8 fechas de la Liga BetPlay I-2025, por fin presentó la nueva camiseta para este primer semestre de 2025.

El propio equipo describió la camiseta como una prenda “inspirada en el arte y los murales que cuentan la historia del Poderoso y la pasión de su hinchada.​

La camiseta, para la temporada 2025/2026, fue presentada oficialmente por el equipo y la marca Adidas.

Este domingo, 16 de marzo, será estrenada en el compromiso entre el ‘Poderoso’ y el Deportivo Cali por la fecha 9 de la Liga BetPlay.

“Esta camiseta es un homenaje a esos brochazos que, a través del arte, no solo embellecen el paisaje de la ciudad, sino que cuentan la historia más hermosa de todas”, describe el club.

Raúl Giraldo, presidente del DIM, agregó además que la ‘nueva piel’ del Equipo del Pueblo “más que una camiseta, esta es una representación de nuestra gente”.

La camiseta de local ya se encuentra en la tienda virtual de Adidas y está fijada con un valor de $299.950.

Así es la nueva camiseta del DIM

Las opiniones de los hinchas en la publicación del DIM son divididas entre los que quedaron ‘enamorados’, los que no y hasta los que no les gustó la explicación.

Una hincha, por ejemplo, escribió “Yo los amo, pero de verdad que conceptos tan rebuscados para justificar que Adidas nos ha asignado los peores templates”.

La misma usuaria agregó que “compensan con las prendas de presentación».

Añadió que esas «han sido bastante bonitas, pero el problema de disponibilidad en tiendas ha sido algo que falta subsanar”.

Por otra parte, otro internauta agregó que “está bonita mas no me descresta, no invertiría 450k en ella».

Uno más optimista agregó que “con la que ganamos la 7” haciendo referencia al título que esperan conseguir en esta temporada del 2025.

