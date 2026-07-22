Así es como puede resolver su vida estudiando poco tiempo y consiguiendo trabajo de una en Medellín

Cualquier persona que quiera culminar sus estudios de bachillerato lo puede hacer. Foto: imagen de referencia - Freepik

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Resumen: La institución Info Center abrió convocatorias para sus programas de formación técnica laboral totalmente gratuitos y presenciales en Medellín, enfocados en Operaciones Comerciales y Financieras y Auxiliar de Informática y Reparación de Computadores. La oferta, dirigida a personas mayores de 15 años que hayan cursado como mínimo noveno grado y residan en Medellín, iniciará clases en agosto y se extenderá hasta junio con opciones de horarios en la mañana, tarde y jornadas nocturnas y sabatinas para trabajadores, con inscripciones abiertas a través de su portal web oficial (infocenter.edu.co/registro.php).

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Con el objetivo de fortalecer las competencias laborales y facilitar la inserción en el mercado productivo, la institución Info Center anunció la apertura de inscripciones para sus programas de formación técnica laboral en Medellín, ofertados de manera totalmente gratuita.

La propuesta formativa se desarrollará bajo una modalidad 100 % presencial, combinando una metodología práctica con el acompañamiento de un equipo docente capacitado para responder a las demandas actuales del sector laboral.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse en línea diligenciando el formulario disponible en el sitio web oficial: infocenter.edu.co/registro.php.

Programas ofertados

Los aspirantes podrán elegir entre dos líneas de capacitación técnica:

Técnico Laboral en Operaciones Comerciales y Financieras: Enfocado en la gestión de procesos administrativos, comerciales y del sector financiero.

Técnico Laboral en Auxiliar de Informática y Reparación de Computadores: Orientado al soporte técnico, mantenimiento de equipos computacionales y gestión de sistemas.

Requisitos de inscripción

Para acceder a cualquiera de los dos programas, las personas interesadas deberán certificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Edad mínima: Tener 15 años cumplidos.

Residencia: Presentar copia de una cuenta de servicios públicos del municipio de Medellín.

Escolaridad: Acreditar certificado de haber cursado y aprobado como mínimo el grado noveno.

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Identificación: Fotocopia del documento de identidad.

Calendario académico y flexibilidad de horarios

El proceso formativo dará inicio el próximo mes de agosto y avanzará en una primera fase hasta noviembre. Posteriormente, las clases se reanudarán en enero para finalizar la etapa de capacitación en junio.

Con el fin de garantizar que tanto jóvenes como personas vinculadas laboralmente puedan acceder a la oferta, se habilitaron tres alternativas de horario:

Jornada Mañana: Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Jornada Tarde: Lunes a viernes, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Jornada para Trabajadores: Lunes a viernes de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. y sábados de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

¿Cómo aplicar?

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse en línea diligenciando el formulario disponible en el sitio web oficial: infocenter.edu.co/registro.php.