VIDEO: Así es como Cabas y Johana Bahamón bailan con su «familia moderna»

El cantante Andrés Cabas, más conocido como Cabas, estrenó su nuevo sencillo y en su más reciente publicación se dejó ver bailando junto a su «familia moderna».

Johana Bahamón y Cabas se separaron en el 2009 y juntos tienen a Simón Cabas, de 13 años, ahora la actriz y activista está casada con Juan Manuel Salazar, con quien tiene una hija.

En el vídeo se ven todos juntos, el exesposo, el esposo y los tres hijos de Johana bailando al son de la nueva canción de Cabas y Evelyn, la bebé que Johana adoptó.

«‘Solos’ en familia moderna!!! Ya se aprendieron el baile? Los mejores bailes que suban y tagueen @cabasmusica @martinalapeligrosa los invitamos a ser parte del próximo video!!! Los veo bailando!! Y que tal como me mira Evelyn? 🤍🤍🤍 @johana_bahamon_ @simon_cabas @juanmanuelsalazara», fue el texto con el que el cantante acompañó su publicación.

Las reacciones no se hicieron esperar, muchos de los seguidores del cantante aplauden como la expareja tomó la decisión de sobrellevar esta situación.

«Genial esa familia tan bonita», «Son una familia adorable y un ejemplo de respeto para todos», «Los amo, verlos así es pura inspiración del amor verdadero», «Por más imágenes así de amor y respeto», «Hermosos todos, un súper ejemplo para tantas familias que viven en odio», «Que bellos, la mirada de Evelyn enamora», «Háblame de esta familia tan espectacular», «Mijo no veo la casta costeña ahí, mueve esas caderas», son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Hace algunos meses, Johana compartió unas fotografías donde sale con su exesposo Andrés, resaltó y decidió enviarle un mensaje a todas las exparejas que alguna vez convivieron, recomendando recordar lo que los enamoró en algún momento de sus compañeros de vida.

«Queridos ex esposos: en este mes de amor y amistad quiero invitarlos a que se acuerden de las cosas que los enamoraron y no de las que los desenamoraron de sus ex parejas, así podrán tener una relación más real, sana y sobre todo basada en el perdón y el amor», escribió la empresaria.

Cabas y Johana se separaron hace 12 años.

